뉴스

'고수익 알바' 필리핀 가려던 40대, 동료 신고로 경찰이 출국 막아

유영규 기자
작성 2025.12.12 05:15 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
'고수익 알바' 필리핀 가려던 40대, 동료 신고로 경찰이 출국 막아
▲ 충남경찰청

해외 전화금융사기(보이스피싱) 조직에 속아 필리핀으로 출국하려 한 피해자가 경찰에 구조됐습니다.

충남경찰청에 따르면 그제(10일) 오후 8시쯤 "전 직장동료가 '필리핀으로 오면 많은 돈을 벌 수 있다'는 전화를 받고 인천공항으로 가는 중이라고 들었다"는 112 신고가 접수됐습니다.

112치안종합상황실은 국외 유인 보이스피싱 범죄임을 직감하고 40대 피해자 A 씨의 휴대전화 위치를 추적했습니다.

A 씨가 인천공항 근처에 있는 것을 확인한 경찰은 인천국제공항경찰단에 공조 요청을 했습니다.

공항경찰단은 공항에서 A 씨를 발견하고 추궁했으나, A 씨는 "필리핀으로 관광하러 간다"고 둘러댔습니다.

소지 물품이 없고 여행 목적지가 불분명한 것을 보고 공항경찰단은 A 씨에게 보이스피싱 범죄 피해임을 알리고 설득해 A 씨를 귀가 조치했습니다.

충남경찰청 관계자는 "일선 경찰서 범죄예방대응과·112상황팀·형사팀 등을 대상으로 보이스피싱 예방·대응 강화 교육을 실시하고 있다"며 "지능화·조직화된 해외 보이스피싱 조직에 의한 범죄가 증가하고 있는 만큼 도민들의 주의와 적극적인 신고를 부탁드린다"고 당부했습니다.

(사진=충남경찰청 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
유영규 기자 사진
유영규 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지