용인 아파트서 40대 투신 사망…9세 아들은 차량서 숨진 채 발견

경기 용인의 한 아파트에서 40대 남성과 그의 아들인 9세 아동의 시신 2구가 발견됐습니다.



경찰은 부친이 아들을 살해한 뒤 투신한 것으로 보고 수사 중입니다.



어제(11일) 경찰에 따르면 이날 오후 5시 55분 용인시 기흥구에 있는 한 아파트에서 "사람이 떨어졌다"는 119 신고가 접수됐습니다.



소방 당국의 공동 대응 요청을 받고 출동한 경찰은 아파트 20층에서 투신해 숨진 것으로 추정되는 40대 A 씨를 발견하고 시신을 수습했습니다.



이어 경찰은 A 씨의 바지 주머니에 있던 차 키를 이용해 해당 아파트 주차장에 있던 차량을 발견했습니다.



경찰이 차 문을 개방해 보니 뒷좌석에는 A 씨 아들인 9세 B군의 시신이 있었습니다.



B군 배 위에는 검정 비닐 2개가 놓여 있던 것으로 전해졌습니다.



경찰은 B군의 사인이 '경부 압박에 따른 질식사'로 추정된다는 검안의의 의견 등을 토대로 A 씨가 아들을 목 졸라 살해한 뒤 투신한 것으로 보고 있습니다.



CCTV 영상을 분석한 경찰은 A 씨가 이날 오후 특수학교에 재학 중인 아들을 자신의 차로 하교시킨 뒤 예전에 살던 아파트로 와 주차장에 차를 세운 뒤 아파트로 올라가 뛰어내린 것을 확인했습니다.



아들을 하교하고 사건 현장까지 이동하는 동선에서 제3자의 개입은 없던 것으로 파악됐습니다.



A 씨는 최근 가족에게 "주식으로 2억 원을 잃었다"며 신변을 비관하는 말을 했던 것으로 전해졌습니다.



경찰 관계자는 "남성이 신변을 비관하고 투신한 것으로 추정된다"며 "아들의 사망 시점, 장소 등 정확한 경위는 파악 중"이라고 설명했습니다.



※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족·지인이 있을 경우 자살 예방 상담전화 ☎ 1393, 정신건강 상담전화 ☎ 1577-0199, 희망의 전화 ☎ 129, 생명의 전화 ☎ 1588-9191, 청소년 전화 ☎ 1388, 청소년 모바일 상담 '다 들어줄 개' 어플, 카카오톡 등에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.



(사진=연합뉴스)