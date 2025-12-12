기온 '뚝' 영하권 추위…내일 중부 많은 눈

<앵커>



오늘(12일) 아침은 기온이 다시 뚝 떨어졌다고 합니다. 주말에는 눈과 비까지 많이 내린다고 하는데, 오늘과 주말 날씨까지 기상센터 연결해서 알아보겠습니다.



박세림 캐스터, 오늘 아침은 얼마나 춥습니까?



<기상캐스터>



오늘 아침은 어제보다 기온이 큰 폭으로 떨어지며 춥겠습니다.



영상권 기온을 보였던 어제와 달리 현재 서울이 영하 3.3도, 전주 영하 2.7도 등 서쪽을 중심으로 어제보다 10도가량 크게 떨어지며 한파주의보가 발효 중이고요.



동쪽 지역도 어제보다 기온이 떨어지면서 대부분 지역이 영하권 추위를 보이고 있습니다.



나오실 때 옷차림 따뜻하게 해 주셔야겠습니다.



낮 기온도 살펴보면 서울이 7도, 청주와 대구가 8도에 그치겠습니다.



동풍의 영향으로 동해안을 중심으로는 오전까지 비나 눈이 조금 더 내리다 그치겠습니다.



한편 주말인 내일은 전국에 비나 눈이 내리겠는데요.



중부를 중심으로 많은 눈이 예보돼 있습니다.



예상 적설 보시면 강원 내륙과 산지에 5~10, 경기 북부와 동부와 충북 중북부에 최고 8, 서울에도 1~5cm의 적설이 예상됩니다.



특히 내일 늦은 오후부터 무거운 눈이 강하게 쏟아질 것으로 보여 대비해 주셔야겠습니다.



오늘 전국에 바람이 강하게 불겠습니다.



하늘에는 전국에 가끔 구름 많겠습니다.



내일 강수는 밤이면 대부분 그치겠고요.



일요일에는 서쪽을 중심으로 비나 눈이 내리겠습니다.



(박세림 기상캐스터)