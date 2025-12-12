1. 서울지하철 1노조 교섭 재개…"파업 유보"



서울 지하철 1호선부터 8호선까지를 운영하는 서울교통공사가 조금 전 노조와의 교섭을 다시 시작했습니다. 노조가 일단 파업을 미루면서 지하철 모든 구간은 정상운행될 예정입니다.



2. 광주 도서관 공사장 붕괴…2명 사망·2명 매몰



광주 공공도서관 공사 현장에서 대형철제 구조물 붕괴로 작업자 4명이 매몰된 가운데 2명은 구조된 후 숨졌습니다. 소방당국은 2명의 매몰자를 찾기 위해 밤새 수색작업을 벌였습니다.



3. "불법 수수 없다"면서 사의…내각 첫 '낙마'



통일교 연루 의혹이 제기된 전재수 해양수산부 장관이 불법 금품수수 의혹은 부인하면서 장관직을 내려놨습니다. 이재명 정부 출범 이후 현역 장관이 낙마한 첫 사례입니다.



4. 기온 '뚝' 영하권 추위…내일 중부내륙 많은 눈



서쪽 지역을 중심으로 한파특보가 내려진 가운데, 전국 대부분 지역이 영하로 떨어져 춥겠습니다. 토요일인 내일(13일)은 전국에 눈이나 비가 내리겠고, 특히 중부내륙을 중심으로 눈이 많이 내리겠습니다.