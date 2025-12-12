40대 1 경쟁률 넘었다…커플들 성지 된 '프로포즈 명소'

이미지 확대하기

서울에 프러포즈 명소가 생겼다고 하는데, 어디인가요?네, 바로 동대문디자인플라자, DDP인데요.이곳 지붕 위를 직접 걸을 수 있는 루프탑 투어가 최근 예비 부부 사이에서 큰 인기를 끌고 있습니다.루프탑 투어는 안전 장비를 착용한 뒤에 DDP의 곡선형 지붕을 따라 걸으면서 서울의 지형과 역사, 도시 구조를 360도 파노라마로 조망할 수 있는 프로그램입니다.상반기에 280m만 시범 운영되다가 하반기에는 652m 전 구간으로 확대됐고요.남산, 을지로, 낙산을 한눈에 보는 파노라마 구간, 또 동대문운동장 터와 한양도성, 이간수문을 내려다보는 역사 구간, 그리고 창신동, 신당동으로 이어지는 패션 산업 구간까지 풍성한 동선으로 구성돼 있습니다.마지막은 DDP 특유의 비정형 구조와 시간의 다리를 지나며 마무리가 되는데요.프로그램 참여자 만족도는 90%를 훌쩍 넘었고, 다시 참여하고 싶다는 응답도 95%에 달했습니다.특히 지붕 위에서 프러포즈를 연출해 주는 무료 이벤트가 큰 화제를 모았는데요.단 한 팀을 뽑는데 무려 46팀이 몰려서 약 40대 1 경쟁률을 기록했습니다.(화면출처 : 서울디자인재단)