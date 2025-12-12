밤새 쏟아진 댓글 끝 '기적 구조'…가족 잃은 청년 살렸다

가족을 한꺼번에 잃은 20대 청년이 소셜미디어에 극단적 선택을 암시하는 글을 올렸다가 댓글의 힘으로 기적처럼 구조됐다고요.



네, 20대 청년 A 씨의 이야기인데요.



최근 SNS에 극단적 선택을 암시하는 글을 남겼습니다.



A 씨는 2년 전 부모님을 교통사고로 잃고 며칠 뒤 작은누나까지 떠나보내며 깊은 상실 속에 살아온 것으로 전해졌습니다.



이런 A 씨의 글에 밤새 걱정과 위로의 마음이 이어지며 2천 개가 넘는 댓글이 달렸는데요.



'부모님이 보내준 사람들이 여기 다 모였다', '우리 집에 와서 쉬어가라', '타이완에 오면 내가 맛있는 곳 안내하겠다' 등등 국내외 곳곳의 사람들이 응원과 위로를 보냈습니다.



어떤 이는 '올해 귤이 정말 맛있다, 같이 먹자'라는 말을 건네며 살아야 할 이유가 많다는 것을 일깨워주기도 했는데요.



일부 시민은 DM으로 위치를 파악해서 경찰에 신고했고 경찰은 즉시 출동해 A 씨를 무사히 구조했습니다.



A 씨는 '혼자라고만 생각했는데 이렇게 많은 분이 걱정해 줄 줄 몰랐다'며 '권유대로 입원해서 치료를 받겠다'고 감사 인사를 전했습니다.



누리꾼들은 '살아줘서 고맙다', '당신은 혼자가 아니다'라며 끝까지 응원의 메시지를 보내고 있습니다.



(화면출처 : 인스타그램)