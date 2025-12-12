뉴스

'3박 4일' 필리버스터 도입…여야 대립 격화

하정연 기자
작성 2025.12.12 00:10 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
<앵커>

민주당의 이른바 사법개혁 법안을 저지하는 수단으로 국민의힘이 무제한 토론, 필리버스터에 나섰습니다. 민주당은 민생 발목 잡기라고 비판했습니다.

하정연 기자의 보도입니다.

<기자>

국민의힘은 어제(11일) 오후 2시 반부터 필리버스터에 돌입했습니다.

민주당의 내란전담재판부 설치법 등의 연내 처리를 막겠다며 모든 비쟁점 법안에 대해 필리버스터에 나선 것입니다.

우원식 국회의장과 국민의힘 간에는 또다시 신경전이 벌어지기도 했습니다.

[우원식/국회의장 : 나경원 의원의 무제한토론을 제재한 것은 국회법에 따라 합당한 조치입니다. 자세히 들어보세요. 제가, 제가 무슨 얘기를 하는지.]

형사 사건의 하급심 판결문 공개를 확대하는 형사소송법 개정안이 상정돼 있는데, 필리버스터 시작 24시간이 지나면 국회 재적의원 5분의 3 이상의 찬성으로 종결시킬 수 있습니다.

이에 따라 민주당을 비롯한 범 여권은 오늘 오후에 표결로 필리버스터를 종료시킨 뒤 형사소송법 개정안을 통과시킬 예정입니다.

민주당은 국민의힘이 비쟁점 법안에도 무제한 토론에 나서 민생 발목 잡기를 하고 있다고 비판했습니다.

[김병기/민주당 원내대표 : 대체 이 법안들에 무슨 문제가 있습니까? 이것은 법안이 아니라, 국민의 삶을 볼모로 잡는 것입니다.]

국민의힘은 민주당의 이른바 사법개혁안 통과를 막기 위한 마지막 수단이라는 입장입니다.

[송언석/국민의힘 원내대표 : 전체주의 국가를 꿈꾸는 것이 아니라면 전체주의 8대 악법 추진을 즉각 중단하기 바랍니다.]

민주당은 오는 14일까지 본회의를 계속 열어 하루에 1개씩 3개 법안을 처리하고, 21일부터 다시 본회의를 열어 내란전담재판부 설치법을 비롯한 사법개혁 법안들을 처리하겠다는 계획입니다.

(영상취재 : 공진구, 영상편집 : 남 일)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
하정연 기자 사진
하정연 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지