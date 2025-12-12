윤영호 구치소 접견 조사…'뇌물 혐의'도 검토

<앵커>



경찰은 통일교 관련 사건을 담당할 특별전담수사팀을 꾸리고 본격 수사에 착수했습니다. 수사팀은 서울구치소에 수감 중인 윤영호 통일교 전 본부장을 상대로 접견 조사에 나섰습니다.



보도에 안희재 기자입니다.



<기자>



김건희 특검팀으로부터 사건을 이첩받은 경찰은 경찰청 중대범죄수사과 인력 23명을 투입해 특별전담수사팀을 꾸렸습니다.



수사팀은 이어 서울구치소에 수감 중인 윤영호 전 통일교 세계본부장 접견 조사를 어제(11일) 오후 3시간 동안 진행했습니다.



수사팀은 윤 전 본부장을 상대로 문재인 정부 시절 통일교 숙원사업인 한일 해저터널 추진 등을 청탁하며 여야 정치권 인사들에게 금품을 건넸다고 지난 8월 특검팀에 진술한 내용의 신빙성을 조사한 것으로 알려졌습니다.



수사팀은 윤 전 본부장 진술 내용과 특검팀이 넘긴 수사 기록 등을 토대로 관련자 소환 일정 조율에 착수한 것으로 알려졌습니다.



그러면서 특검 자료 가운데 정치인들의 의혹에 따라 적시된 뇌물죄와 정치자금법 위반 혐의를 어떻게 적용할지 검토에 들어갔습니다.



공소시효가 특가법상 뇌물 혐의는 최대 15년인 반면 정치자금법 위반의 경우 7년이라, 7년 전인 지난 2018년 금품이 오갔다는 윤 전 본부장 진술이 사실이라면 정치자금법 위반 혐의 적용에는 시효가 빠듯하기 때문입니다.



경찰 관계자는 SBS에 "시효 문제 등을 인지하고 있다"고 밝혀 사건 관련자에 대한 소환 조사를 최대한 신속하게 진행한다는 방침을 시사했습니다.



여권 인사들에 대한 봐주기 편파 수사 논란으로 도마에 오른 김건희 특검에 이어, 경찰이 살아 있는 권력을 수사할 수 있을지 시험대에 올랐다는 분석이 나오고 있습니다.



