용인 아파트서 40대·10대 남성 시신 2구 발견…경찰 수사

경기 용인의 한 아파트에서 투신해 숨진 40대와 차량에서 사망한 10대 남성의 시신 2구가 발견돼 경찰이 수사에 나섰습니다.



경찰에 따르면 오늘(11일) 오후 5시 55분쯤 용인시 기흥구에 있는 한 아파트에서 "사람이 떨어졌다"는 119 신고가 접수됐습니다.



출동한 경찰은 아파트 고층부에서 투신해 숨진 것으로 추정되는 40대 A 씨를 발견하고 시신을 수습했습니다.



이어 경찰은 A 씨의 바지 주머니에 있던 차 키를 이용해 해당 아파트 주차장에 있던 차량을 발견했고, 뒷좌석에는 9살 B 군이 사망한 채 발견됐습니다.



경찰은 이들이 부자 관계로 추정하고 있다고 전했습니다.



또, 타살 혐의점이 있는지 살펴보는 등 정확한 사건 경위를 수사하고 있습니다.



※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족·지인이 있을 경우 자살 예방 상담전화 ☎ 1393, 정신건강 상담전화 ☎ 1577-0199, 희망의 전화 ☎ 129, 생명의 전화 ☎ 1588-9191, 청소년 전화 ☎ 1388, 청소년 모바일 상담 '다 들어줄 개' 어플, 카카오톡 등에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.



(사진=연합뉴스)