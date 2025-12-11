뉴스

용인 아파트서 40대·10대 남성 시신 2구 발견…경찰 수사

전연남 기자
작성 2025.12.11 20:35 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
용인 아파트서 40대·10대 남성 시신 2구 발견…경찰 수사
경기 용인의 한 아파트에서 투신해 숨진 40대와 차량에서 사망한 10대 남성의 시신 2구가 발견돼 경찰이 수사에 나섰습니다.

경찰에 따르면 오늘(11일) 오후 5시 55분쯤 용인시 기흥구에 있는 한 아파트에서 "사람이 떨어졌다"는 119 신고가 접수됐습니다.

출동한 경찰은 아파트 고층부에서 투신해 숨진 것으로 추정되는 40대 A 씨를 발견하고 시신을 수습했습니다.

이어 경찰은 A 씨의 바지 주머니에 있던 차 키를 이용해 해당 아파트 주차장에 있던 차량을 발견했고, 뒷좌석에는 9살 B 군이 사망한 채 발견됐습니다.

경찰은 이들이 부자 관계로 추정하고 있다고 전했습니다.

또, 타살 혐의점이 있는지 살펴보는 등 정확한 사건 경위를 수사하고 있습니다.

※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족·지인이 있을 경우 자살 예방 상담전화 ☎ 1393, 정신건강 상담전화 ☎ 1577-0199, 희망의 전화 ☎ 129, 생명의 전화 ☎ 1588-9191, 청소년 전화 ☎ 1388, 청소년 모바일 상담 '다 들어줄 개' 어플, 카카오톡 등에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
전연남 기자 사진
전연남 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지