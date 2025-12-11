외교부 "한미 외교당국 간 대북정책 소통 발전에 공감대"

▲ 박일 외교부 대변인이 9일 서울 종로구 외교부에서 정례브리핑을 하고 있다.

외교부는 한미 외교당국 간 대북정책 공조 회의를 추진하는 데 있어 양국 간 공감대가 있다고 밝혔습니다.박일 외교부 대변인은 오늘(11일) 정례브리핑에서 정동영 통일부 장관이 '대북 정책 협의 주체는 통일부'라고 언급한 데 대한 입장을 묻자 "유관 부처 장관 발언에 대해 언급하는 것은 적절하지 않다"면서도 이같이 말했습니다.박 대변인은 "한국과 미국은 그간 대북정책 조율을 위해 긴밀하게 소통해왔다"며 "양국 외교당국 간에 이러한 소통을 보다 체계적이고, 정례적으로 발전시키고자 하는 데 양국 간 공감대가 있다"고 설명했습니다.정 장관의 발언을 직접적으로 반박하지는 않았지만, '외교당국 간 공감대'를 내세워 대북정책 협의의 주체는 외교부라는 점을 우회적으로 강조한 것으로 풀이됩니다.이와 관련, 외교부 당국자는 대북정책 공조 회의에 통일부 등 다른 부처도 참여할 가능성에 대해 "세부 사항 관련해서는 미국 측과 협의할 것"이라며 "필요한 부분은 다른 부처와도 공유하고 있다"고 밝혔습니다.정 장관은 어제(10일) 통일부 출입기자단 간담회에서 대북정책 공조 회의와 관련해 "한반도 정책, 남북관계는 주권의 영역으로 동맹국과 협의의 주체는 통일부"라고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)