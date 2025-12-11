외교부 "한미 외교당국 간 대북정책 소통 발전에 공감대"

▲ 박일 외교부 대변인이 9일 서울 종로구 외교부에서 정례브리핑을 하고 있다.
외교부는 한미 외교당국 간 대북정책 공조 회의를 추진하는 데 있어 양국 간 공감대가 있다고 밝혔습니다.
박일 외교부 대변인은 오늘(11일) 정례브리핑에서 정동영 통일부 장관이 '대북 정책 협의 주체는 통일부'라고 언급한 데 대한 입장을 묻자 "유관 부처 장관 발언에 대해 언급하는 것은 적절하지 않다"면서도 이같이 말했습니다.
박 대변인은 "한국과 미국은 그간 대북정책 조율을 위해 긴밀하게 소통해왔다"며 "양국 외교당국 간에 이러한 소통을 보다 체계적이고, 정례적으로 발전시키고자 하는 데 양국 간 공감대가 있다"고 설명했습니다.
정 장관의 발언을 직접적으로 반박하지는 않았지만, '외교당국 간 공감대'를 내세워 대북정책 협의의 주체는 외교부라는 점을 우회적으로 강조한 것으로 풀이됩니다.
이와 관련, 외교부 당국자는 대북정책 공조 회의에 통일부 등 다른 부처도 참여할 가능성에 대해 "세부 사항 관련해서는 미국 측과 협의할 것"이라며 "필요한 부분은 다른 부처와도 공유하고 있다"고 밝혔습니다.
정 장관은 어제(10일) 통일부 출입기자단 간담회에서 대북정책 공조 회의와 관련해 "한반도 정책, 남북관계는 주권의 영역으로 동맹국과 협의의 주체는 통일부"라고 밝혔습니다.
(사진=연합뉴스)