뉴스

외교부 "한미 외교당국 간 대북정책 소통 발전에 공감대"

김혜영 기자
작성 2025.12.11 19:30 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
외교부 "한미 외교당국 간 대북정책 소통 발전에 공감대"
▲ 박일 외교부 대변인이 9일 서울 종로구 외교부에서 정례브리핑을 하고 있다.

외교부는 한미 외교당국 간 대북정책 공조 회의를 추진하는 데 있어 양국 간 공감대가 있다고 밝혔습니다.

박일 외교부 대변인은 오늘(11일) 정례브리핑에서 정동영 통일부 장관이 '대북 정책 협의 주체는 통일부'라고 언급한 데 대한 입장을 묻자 "유관 부처 장관 발언에 대해 언급하는 것은 적절하지 않다"면서도 이같이 말했습니다.

박 대변인은 "한국과 미국은 그간 대북정책 조율을 위해 긴밀하게 소통해왔다"며 "양국 외교당국 간에 이러한 소통을 보다 체계적이고, 정례적으로 발전시키고자 하는 데 양국 간 공감대가 있다"고 설명했습니다.

정 장관의 발언을 직접적으로 반박하지는 않았지만, '외교당국 간 공감대'를 내세워 대북정책 협의의 주체는 외교부라는 점을 우회적으로 강조한 것으로 풀이됩니다.

이와 관련, 외교부 당국자는 대북정책 공조 회의에 통일부 등 다른 부처도 참여할 가능성에 대해 "세부 사항 관련해서는 미국 측과 협의할 것"이라며 "필요한 부분은 다른 부처와도 공유하고 있다"고 밝혔습니다.

정 장관은 어제(10일) 통일부 출입기자단 간담회에서 대북정책 공조 회의와 관련해 "한반도 정책, 남북관계는 주권의 영역으로 동맹국과 협의의 주체는 통일부"라고 밝혔습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
김혜영 기자 사진
김혜영 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지