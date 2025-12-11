러시아 "우크라이나 드론 287대 격추…40대는 모스크바주서"

▲ 러시아 국기

러시아는 278대의 우크라이나 드론을 격추했으며 이 가운데 40대는 모스크바주 상공에서 파괴했다고 밝혔습니다.러시아 국방부는 성명에서 "10일(현지시간) 밤 11시부터 11일 아침 7시까지 우크라이나 고정익 무인기 278대를 격추했다"며 40대는 모스크바주 상공에서 격추했고 이 가운데 32대는 수도 모스크바를 향하고 있었다고 주장했습니다.278대는 2022년 2월 러시아가 우크라이나 '특별군사작전'을 개시한 이래 하룻밤 새 러시아에서 격추된 드론 수로는 손꼽힐 정도로 큰 규모입니다.모스크바와 모스크바를 둘러싸고 있는 모스크바주에서 발생한 피해 규모는 발표되지 않았지만 모스크바에 있는 4개 공항이 한꺼번에 일시 폐쇄됐습니다.국방부에 따르면 118대는 우크라이나 접경지 브랸스크주 상공에서 격추됐습니다.러시아가 최근 수개월간 우크라이나의 에너지 시설을 집중적으로 공격하는 가운데 우크라이나도 러시아의 정유 및 석유 수출 시설을 겨냥해 드론을 보내고 있습니다.(사진=게티이미지)