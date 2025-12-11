'순번제' 스위스 대통령…내년 대통령은 경제장관

▲ 기 파르믈랭

기 파르믈랭(66) 스위스 경제장관이 2026년도 스위스 대통령으로 뽑혔다고 dpa통신 등이 보도했습니다.파르믈랭 장관은 연방의회 표결에서 유효투표 228표 중 203표를 얻어 선출됐습니다.스위스 대통령은 행정부 격인 연방평의회 소속 장관 7명이 순번제로 1년씩 맡아 후보가 미리 정해져 있습니다.대통령은 집단지도체제인 연방평의회 회의를 주재할 뿐 다른 장관들보다 특별히 더 많은 권한을 갖지도 않습니다.파르믈랭은 와인 제조업자 출신으로, 2016년 연방평의회에 합류해 국방·경제장관을 맡았고 2021년 대통령을 지냈습니다.카린 켈러주터 대통령은 지난 8월 스위스가 미국에서 39％의 관세 폭탄을 맞은 뒤 파르믈랭 장관에게 후속협상 전권을 넘겼습니다.두 나라는 지난달 스위스의 2천억 달러 직접투자 등을 조건으로 관세율을 15％로 낮추기로 합의했습니다.파르믈랭이 속한 스위스국민당(SVP)은 연립정부 4개 정당 가운데 가장 보수적이고 유럽연합(EU)과 관계 강화에 회의적입니다.SVP는 2020년 거주·취업 등 EU와 각종 협정을 취소하자는 국민투표를 부치기도 했습니다.dpa는 파르믈랭이 소속 정당의 이익을 제쳐 두고 EU와 긴밀한 관계를 지지하는 집단지도 정부의 결정을 지켜야 한다고 전했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)