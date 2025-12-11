문형배 "내란재판부법, 외부 인사 관여는 문제"

<앵커>



대법원이 사법제도 개편과 관련한 다양한 의견을 듣기 위해 공청회를 열었는데요. 이 자리에 참석한 문형배 전 헌법재판관이 내란 전담재판부 법안에 대해, 사건을 담당할 법관을 정하는 과정에 외부 인사가 관여하는 것은 문제가 있다고 입장을 밝혔습니다. 대법관 증원에 대해서는 참석자들 의견이 엇갈렸습니다.



법원행정처가 주최한 공청회 마지막 행사인 종합 토론에는 전직 대법관 2명, 전직 헌법재판관 1명 등 법조계 권위자들이 대거 참여했습니다.



토론자로 나선 문형배 전 헌법재판관은 내란전담재판부법안에 대해 비판적 입장을 밝혔습니다.



비상계엄 1년이 지났는데 1건도 선고가 이뤄지지 않는 등 법원이 국민 불신을 자초한 면이 있다고 지적하면서도, 사건을 어느 재판부에 맡길지 정하는 과정에 법원 외부 인사가 관여하는 대목은 문제가 있다고 말한 겁니다.



[문형배/전 헌법재판관 : 배당에 관해서 외부 인사가 관여하는 것, 전 문제가 있다고 생각합니다. 법원이 신속하게 이 사건을 처리하는 것, 그다음에 (전향적 조치를 취해서) 특별법 제정의 계기를 없애는 것 이것이 왕도라고 생각합니다.]



다만 특정 재판 배당을 위한 법률을 만드는 것 자체가 위헌이라는 논란에 대해서는 "내란 재판은 예외적 정당성을 긍정하기 좋은 사정이 있다"고 말했습니다.



참여연대 공동대표 등을 지낸 박은정 전 국민권익위원장도 정치권 입김이 들어간 판사가 재판한다면 재판 당사자가 승복할 수 있겠느냐며 비판적 입장을 밝혔습니다.



[박은정/전 국민권익위원장 : 내란 재판이 아무리 중요하다고 할지라도 정해진 절차에 의해서 사법이 이뤄진다고 하는 기본 원칙에 충실해야 한다고 생각합니다.]



대법관 증원에 대해서는 참석자들 입장이 엇갈렸습니다.



민주사회를 위한 변호사 모임 회장 출신인 김선수 전 대법관은 민주당이 추진하는 12명 증원 방안에 찬성한다고 말했습니다.



반면 조재연 전 대법관은 대법원 사건 수를 줄이는 방안이 더욱 중요하다면서, 증원한다면 일단 4명 정도가 적절하다는 입장을 밝혔습니다.



문형배 전 재판관은 대법원 사건 수를 줄이는 방안을 전제로 8명 증원 방안을 제시했습니다.



