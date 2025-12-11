'3박 4일' 필리버스터 돌입…여야 대립 격화

<앵커>



지금 국회에서는 여야가 팽팽히 맞선 가운데 오늘(11일) 오후부터 시작된 무제한 토론, 필리버스터 대결이 이어지고 있습니다. 국회를 연결합니다.



김보미 기자, 국민의힘의 필리버스터 몇 시간째 이어지고 있습니까?



<기자>



국민의힘은 오늘 오후 2시 30분부터 필리버스터에 돌입해 이제 5시간 반이 지나고 있습니다.



국민의힘은 민주당의 내란전담재판부 설치법 등이 올해 안에 통과되는 걸 막겠다며 모든 비쟁점 법안에 대해서 필리버스터에 나선 상태입니다.



지금은 형사 사건의 하급심 판결문 공개를 확대하는 형사소송법 개정안이 상정돼 있는데, 필리버스터가 시작되고 24시간이 지나면 국회 재적의원 5분의 3 이상의 찬성으로 종결시킬 수 있습니다.



이에 따라 민주당을 비롯한 범여권은 내일 오후에 표결로 필리버스터를 종료시킨 뒤 형사소송법 개정안을 통과시킬 예정입니다.



<앵커>



이런 필리버스터 대치는 3박 4일 동안 진행된다고요?



<기자>



민주당은 국민의힘이 비쟁점 법안에도 무제한 토론에 나서 민생 발목 잡기를 하고 있다는 입장이고, 국민의힘은 민주당의 이른바 사법개혁안 통과를 막기 위한 마지막 수단이라는 입장이라 협상이 결렬된 상황입니다.



[김병기/민주당 원내대표 : 대체 이 법안들에 무슨 문제가 있습니까? 이것은 법안이 아니라, 국민의 삶을 볼모로 잡는 것입니다.]



[송언석/국민의힘 원내대표 : 전체주의 국가를 꿈꾸는 것이 아니라면 전체주의 8대 악법 추진을 즉각 중단하기 바랍니다.]



민주당은 오는 14일까지 본회의를 계속 열어 하루에 1개씩 3개 법안을 처리하고, 21일부터 다시 본회의를 열어서 내란전담재판부 설치법을 비롯한 사법개혁 법안들을 처리하겠다는 계획입니다.



(영상취재 : 공진구, 영상편집 : 남일, 현장진행 : 신진수)