흥국생명, '이지스운용 입찰 방해' 혐의 최대주주 등 5명 고소

▲ 흥국생명

흥국생명은 오늘(11일) 이지스자산운용 입찰 과정과 관련해 이지스자산운용의 최대주주 손모 씨와 주주대표 김 모 씨, 공동 매각주간사인 모건스탠리 한국 투자은행(IB) 부문 김 모 대표 등 5명을 공정 입찰 방해 및 사기적 부정거래(자본시장법 위반) 혐의로 서울경찰청에 고소장을 접수했다고 밝혔습니다.흥국생명은 "손 씨와 김 대표 등은 소위 '프로그레시브 딜' 방식으로 입찰 가격을 최대한 높이기로 공모했으면서도, 표면적으로는 그런 방식을 진행하지 않는 것처럼 가장했다"고 주장했습니다.그러면서 "결국 가격 형성 및 경쟁 방법에 있어 지켜져야 할 공정성은 파괴됐고, 흥국생명은 이번 입찰에서 보장받아야 하는 공정한 지위를 박탈당한 채 우선협상대상자로 선정될 정당한 기회를 상실하게 됐다"고 고소 배경을 설명했습니다.앞서 국내 최대 부동산 자산운용사인 이지스자산운용의 매각 주간사 모건스탠리와 골드만삭스는 최근 외국계 사모펀드(PEF) 힐하우스인베스트먼트를 우선협상대상자로 선정했습니다.힐하우스는 본입찰에서 9천억 원대 중반을 제시했다가 이후 1조 1천억 원으로 수정 제시한 것으로 알려졌습니다.흥국생명은 "자사는 본입찰에서 1조 500억 원의 최고가를 입찰 가격으로 제시했고, 힐하우스와 (다른 참여자인) 한화생명은 각각 9천억 원대 중반의 입찰 가격을 제시했었다"며 이후 금액 조정 과정에서 입찰 금액 유출 가능성도 제기한 상태입니다.이에 대해 힐하우스는 전날 입장문을 내고 "모든 절차에서 매각 주관사의 기준과 규정을 철저히 준수해 왔다"고 반박했습니다.(사진=연합뉴스TV 제공, 연합뉴스)