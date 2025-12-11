SR 노조 "고속철도 통합 효과 근거 없어…통합 추진 재검토해야"

▲ SRT

수서고속철도(SRT) 운영사 에스알(SR) 노조가 정부와 한국철도공사(코레일)가 제시한 고속철도 통합 효과에 근거가 없다며 통합 추진 재검토를 재차 촉구했습니다.SR 노조는 오늘(11일) 성명서에서 "정부는 SR·코레일을 통합하면 하루 1만 6천 석의 좌석을 추가 공급할 수 있다지만 이런 수치에 대한 분석 자료나 추정 방식 등이 일절 공개되지 않는 등 근거 없는 정책 선전에 불과하다"고 비판했습니다.이어 "좌석난은 통합이 아니라 차량 투입·선로 용량 증설로 해결해야 할 과제"라고 밝혔습니다.국토교통부의 2021년 연구용역에서 제시된 통합 시 연간 '중복 비용 406억 원 절감' 기대 효과에 대해서도 "통합 후에도 인력은 그대로 유지되기에 인건비 절감은 사실상 불가능하다"고 주장했습니다.SR 노조는 또 "코레일이 올해 초 KTX 요금 17% 인상이 불가피하다며 국민 부담을 요구해 놓고 통합 추진과 동시에 10% 요금 인하가 가능하다고 주장한 것은 명백한 정책 모순"이라며 "통합되면 철도 경쟁체제 붕괴가 서비스 품질 저하로 이어지고, 요금 인상 압박이 거세지는 등 국민 피해가 오히려 증가할 것"이라고 덧붙였습니다.그러면서 통합 명분에 대한 객관적 재검증에 나서는 한편 통합 계획을 전면 재검토할 것을 국토부에 촉구했습니다.SR 노조는 전날에 이어 이틀 연속 성명서를 내고 국토부가 지난 8일 발표한 고속철도 통합 방안에 반발하고 있습니다.국토부 관계자는 "SR 노조와 충분한 소통을 통해 이견을 조율해 나가며 원활한 통합을 추진할 것"이라며 "SR이 코레일에 단순 흡수 통합되는 방식을 지양하고, SR 직원들의 불이익이 발생하지 않도록 할 것"이라고 말했습니다.(사진=연합뉴스)