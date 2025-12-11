이 대통령 "노동자·기업, 양립 가능…죽음의 일터 되지 않게 해달라"

▲ 취임 후 첫 업무보고, 발언하는 이재명 대통령

이재명 대통령은 오늘(11일) "노동자 중심이 돼야 하느냐, 기업 중심이 돼야 하느냐는 얘기가 있는데 저는 양립이 가능하다고 본다"고 말했습니다.이 대통령은 오늘 세종컨벤션센터에서 열린 고용노동부 업무보고에서 "(노동자를 위한 정책 기조가 강해지면) 기업 활동을 어떻게 하느냐는 억지소리를 하는 사람들이 가끔 있는데, 노동자들이 기업 활동을 위축시키는 것이 아니다"라고 밝혔습니다.이 대통령은 "저도 노동자 생활을 했지만, 회사를 망하기를 바라는 노동자가 있겠나. 망하면 자기 손해인데 그런 바보가 어디 있겠느냐"며 "가능한 범위에서 자신의 권익을 쟁취하자는 것이지 회사를 망하게 하면서까지 이기적 욕심을 차리려는 게 아니다"라고 언급했습니다.그러면서 "노동자 없는 기업도 없고, 기업 없는 노동자도 없는 것"이라며, 고용노동부를 향해 "노동자의 권익 개선이 결코 경제성장 발전의 장애요인이 아니라는 것을 꼭 보여주기를 바란다"고 당부했습니다.(사진=대통령실통신사진기자단, 연합뉴스)