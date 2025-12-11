뉴스

이 대통령 "노동자·기업, 양립 가능…죽음의 일터 되지 않게 해달라"

박예린 기자
작성 2025.12.11
이 대통령 "노동자·기업, 양립 가능…죽음의 일터 되지 않게 해달라"
▲ 취임 후 첫 업무보고, 발언하는 이재명 대통령

이재명 대통령은 오늘(11일) "노동자 중심이 돼야 하느냐, 기업 중심이 돼야 하느냐는 얘기가 있는데 저는 양립이 가능하다고 본다"고 말했습니다.

이 대통령은 오늘 세종컨벤션센터에서 열린 고용노동부 업무보고에서 "(노동자를 위한 정책 기조가 강해지면) 기업 활동을 어떻게 하느냐는 억지소리를 하는 사람들이 가끔 있는데, 노동자들이 기업 활동을 위축시키는 것이 아니다"라고 밝혔습니다.

이 대통령은 "저도 노동자 생활을 했지만, 회사를 망하기를 바라는 노동자가 있겠나. 망하면 자기 손해인데 그런 바보가 어디 있겠느냐"며 "가능한 범위에서 자신의 권익을 쟁취하자는 것이지 회사를 망하게 하면서까지 이기적 욕심을 차리려는 게 아니다"라고 언급했습니다.

그러면서 "노동자 없는 기업도 없고, 기업 없는 노동자도 없는 것"이라며, 고용노동부를 향해 "노동자의 권익 개선이 결코 경제성장 발전의 장애요인이 아니라는 것을 꼭 보여주기를 바란다"고 당부했습니다.

(사진=대통령실통신사진기자단, 연합뉴스)
