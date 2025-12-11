뉴스

[자막뉴스] 27억 '물타기' 하다 2대 주주 '등극'…"저 그냥 일반 회사원이구요"

김민정 기자
작성 2025.12.11 17:46 조회수
코스닥 상장사 신원종합개발의 공시가 온라인에서 최근 화제를 모으고 있습니다.

2대 주주였던 개인 투자자 김승현 씨가 보유 지분 전량을 매도하며 "물타기하다 지분공시한 것을 본전 와서 탈출했다"고 밝힌 게 주목을 받은 겁니다.

'물타기'는 주가가 떨어졌을 때 같은 종목을 추가로 매수해 평균 매입단가를 낮추는 투자 전략입니다.

금융감독원 전자공시시스템에 따르면 김 씨는 신원종합개발 전체 주식의 지분율 7.4%인 86만 7554주를 전량 매도했다고 공시했습니다.

매도 기간은 11월 13일부터 12월 8일이고, 김 씨가 주식을 처분하고 확보한 자금은 총 27억 원으로 추정됩니다.

김 씨는 "물타기 하다가 그만 지분공시까지 찍었다"며 "제가 매도 물량 투하할 것 같아 세력이 못 들어오는 것 같아서 눈물 콧물 닦아가며 본전 딱 챙기고 우아하게 퇴장한다"고 보유 목적을 밝혔습니다.

관련 규정에 따라 주식 지분율이 5%를 넘긴 투자자는 지분공시를 하게 돼 있습니다.

1971년생인 김 씨는 지난 9월 이 규정에 따라 '주식 등의 대량 보유 상황 보고서' 이른바 '5% 공시'를 통해 처음으로 이름을 드러냈습니다.

직업은 '회사원'이라고 밝혔는데, 3분기 말 기준 김 씨는 우진호 회장에 이은 2대주주였습니다.

신원종합개발은 민간 아파트 사업과 자체 브랜드를 보유한 고급빌라사업, 플랜트 사업 등을 하는 종합건설사입니다.

김 씨는 "대출을 정리하고 다시 돌아올 예정"이라며 "잠깐 빠지는 것이지 도망하는 게 아니다" 라고 말했습니다.

개인 투자자가 물타기를 하다가 대주주가 된 사례는 이번이 처음이 아닙니다.

과거 디딤이앤에프 최대주주였던 김상훈 씨도 공시에 자신의 직업을 '모험가'로 밝혔는데, 김 씨도 손실을 줄이기 위해 추가 매수하다가 최대주주에 올라섰습니다.

(취재 : 김민정, 영상편집 : 이다인, 제작 : 디지털뉴스부)
