[자막뉴스] 27억 '물타기' 하다 2대 주주 '등극'…"저 그냥 일반 회사원이구요"

코스닥 상장사 신원종합개발의 공시가 온라인에서 최근 화제를 모으고 있습니다.



2대 주주였던 개인 투자자 김승현 씨가 보유 지분 전량을 매도하며 "물타기하다 지분공시한 것을 본전 와서 탈출했다"고 밝힌 게 주목을 받은 겁니다.



'물타기'는 주가가 떨어졌을 때 같은 종목을 추가로 매수해 평균 매입단가를 낮추는 투자 전략입니다.



금융감독원 전자공시시스템에 따르면 김 씨는 신원종합개발 전체 주식의 지분율 7.4%인 86만 7554주를 전량 매도했다고 공시했습니다.



매도 기간은 11월 13일부터 12월 8일이고, 김 씨가 주식을 처분하고 확보한 자금은 총 27억 원으로 추정됩니다.



김 씨는 "물타기 하다가 그만 지분공시까지 찍었다"며 "제가 매도 물량 투하할 것 같아 세력이 못 들어오는 것 같아서 눈물 콧물 닦아가며 본전 딱 챙기고 우아하게 퇴장한다"고 보유 목적을 밝혔습니다.



관련 규정에 따라 주식 지분율이 5%를 넘긴 투자자는 지분공시를 하게 돼 있습니다.



1971년생인 김 씨는 지난 9월 이 규정에 따라 '주식 등의 대량 보유 상황 보고서' 이른바 '5% 공시'를 통해 처음으로 이름을 드러냈습니다.



직업은 '회사원'이라고 밝혔는데, 3분기 말 기준 김 씨는 우진호 회장에 이은 2대주주였습니다.



신원종합개발은 민간 아파트 사업과 자체 브랜드를 보유한 고급빌라사업, 플랜트 사업 등을 하는 종합건설사입니다.



김 씨는 "대출을 정리하고 다시 돌아올 예정"이라며 "잠깐 빠지는 것이지 도망하는 게 아니다" 라고 말했습니다.



개인 투자자가 물타기를 하다가 대주주가 된 사례는 이번이 처음이 아닙니다.



과거 디딤이앤에프 최대주주였던 김상훈 씨도 공시에 자신의 직업을 '모험가'로 밝혔는데, 김 씨도 손실을 줄이기 위해 추가 매수하다가 최대주주에 올라섰습니다.



(취재 : 김민정, 영상편집 : 이다인, 제작 : 디지털뉴스부)