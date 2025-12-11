광주대표도서관 공사장 붕괴…1명 사망·3명 매몰

▲ 11일 광주 서구 치평동 광주대표도서관 건립공사장에서 붕괴 사고가 발생해 소방대원들이 매몰자 구조 작업을 벌이고 있다.

옛 상무소각장 부지에 조성되는 광주대표도서관 공사장에서 철제 구조물이 붕괴하는 사고가 발생했습니다.오늘(11일) 광주 소방본부에 따르면 오늘 오후 1시 58분 광주 서구 치평동 '광주대표도서관' 공사장 2층 옥상에서 철제 구조물이 붕괴했다는 신고가 접수됐습니다.공사 현장에는 모두 97명이 작업 중이었는데 이 중 4명이 구조물에 매몰됐습니다.모두 하청업체 소속 지원들로 파악됐습니다.매몰자 중 옥상층에 작업하고 있던 미장공 A(47) 씨는 구조대에 의해 구조돼 병원으로 옮겨졌으나 사망 판정을 받았습니다.나머지 3명은 지상층에 있던 철근공 2명과 배관공 1명으로 파악됐습니다.이들 중 1명은 매몰 위치가 확인돼 구조대가 구조 작업을 벌이고 있으나 2명은 매몰 위치조차 확인되지 않았습니다.무거운 철골 구조물을 크레인으로 들어올려야 해 구조와 수색에 어려움을 겪고 있는 것으로 알려졌습니다.붕괴 사고는 콘크리트를 타설하고 있던 2층 옥상에서 시작된 것으로 파악됐습니다.건물과 건물 사이를 잇는 형태로 기둥과 기둥 사이 거리는 48ｍ, 폭 20m가량으로 2층 옥상에서 지하층까지 연쇄 붕괴한 것으로 알려졌습니다.공사 과정에서 하중을 지지할 수 있는 동바리 등 지지대는 설치되지 않은 것으로 파악됐습니다.이와 관련해 공사현장 관계자는 "(지지대 없이 공사를 할 수 있는) 특허로 인해 공사를 진행했다"고 설명했습니다.소방당국은 관할 소방서 인력 전원을 동원하는 대응 1단계를 발령하고 특수구조대 등을 동원해 구조 작업을 한다는 계획입니다.광주대표도서관은 옛 상무소각장 부지에 총사업비 516억 원을 들여 지하 2층·지상 2층의 연면적 1만 1천㎥ 규모의 사업입니다.서고, 유아·어린이·일반·멀티미디어 자료 이용실, 문화·교육시설, 체력단련실 등을 갖출 예정입니다.혐오 시설인 옛 상무소각장을 폐쇄하고 복합문화 커뮤니티 타운을 조성한다며 2022년 9월 착공했으나 시공사 부도 등으로 당초 예정한 올해 말 개관은 무산됐습니다.(사진=연합뉴스)