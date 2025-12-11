태국·캄보디아 교전 확대…양국 사망자 22명·부상자 100명

▲ 포격으로 파손된 태국 동부 수린주 주택

지난 7월 무력 충돌 후 휴전협정을 맺은 태국과 캄보디아가 최근 닷새째 다시 교전을 벌이면서 양국 사망자 수가 계속 늘고 있습니다.11일(현지시간) AFP·EFE 통신 등에 따르면 태국과 캄보디아는 지난 7일부터 국경에서 교전을 벌였고, 지금까지 양국에서 발생한 사망자는 22명으로 집계됐습니다.태국 국방부는 자국 군인 9명과 민간인 3명이 사망했다고 밝혔으며 캄보디아 정보부는 민간인 10명이 숨졌다고 설명했습니다.양국 부상자 수도 100명을 넘었습니다.다만 캄보디아 정부는 자국 군인의 피해 현황은 지금까지 한 번도 공개하지 않았습니다.양국의 무력 충돌이 계속 이어지면서 교전 지역도 늘고 있으며 지상뿐만 아니라 상공과 해상에서도 전투가 벌어졌습니다.AFP는 태국과 캄보디아의 공식 발표를 집계한 결과 교전 지역이 양국 5개 주로 확대됐다고 전했습니다.캄보디아 북서부 오다르메안체이주는 전날에 이어 이날 새벽에도 태국군의 포탄 공습을 받았습니다.국경 건너편 태국 사깨오주에서는 전날 오후 7시부터 이날 오전 5시까지 야간 통행 금지령이 내려지기도 했습니다.태국에서는 민간인 40만 명이, 캄보디아에서는 10만 1천여 명이 대피한 상태입니다.캄보디아 정부는 유엔 안전보장이사회에 보낸 서한을 통해 "태국군에 모든 공격을 즉각 중단할 것을 촉구해 달라"고 요구했습니다.그러면서 무력 충돌 현장의 실태를 확인하기 위해 유엔 조사단도 파견해 달라고 요청했습니다.도널드 트럼프 미국 대통령은 이날 아누틴 찬위라꾼 태국 총리, 훈 마네트 캄보디아 총리와 각각 전화 통화를 해 교전을 중단하라고 요구할 예정입니다.태국과 캄보디아는 1907년 프랑스가 캄보디아를 식민지로 통치하면서 처음 측량한 817㎞ 길이의 국경선 가운데 경계가 확정되지 않은 지점에서 100년 넘게 영유권 분쟁을 벌이고 있습니다.지난 5월 소규모 교전을 벌인 양국은 7월에 닷새 동안 무력 충돌을 했고 당시 양측에서 48명이 숨지고 30만 명이 넘는 피란민이 발생했습니다.이후 지난 10월 트럼프 대통령의 중재로 휴전 협정을 체결했으나 지난달 10일 태국 시사껫주 국경지대에서 지뢰가 폭발해 태국 군인이 다치자 태국 정부는 휴전협정을 이행하지 않겠다고 선언했습니다.이틀 뒤에는 캄보디아 북서부 국경지대에서 총격전이 벌어져 캄보디아 민간인 1명이 숨졌고, 이달 들어서도 양국은 지난 7일부터 다시 교전을 재개했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)