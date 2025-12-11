뉴스

[자막뉴스] "기괴하다 못해 징그러워"…'배변 퍼포먼스'했더니 1억 '완판'

김민정 기자
작성 2025.12.11 16:49 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
미국의 한 현대미술 행사에서 미국 테크 기업 재벌들과 북한 김정은 국무위원장 등의 얼굴을 본뜬 '로봇개'가 등장했습니다.

대당 한화로 1억 원이 넘는데 모두 완판 돼 화제를 모았습니다.

미 월스트리트저널에 따르면 현지시간 5일 미국 플로리다주 마이애미에서 열린 북미 최대 현대미술 행사 '아트 바젤 마이애미 비치'에서 '레귤러 애니멀스'라는 제목의 로봇개가 전시됐습니다.

디지털 아티스트 마이크 윈켈만이 제작했는데, 개 모양 로봇에 유명인 얼굴을 본뜬 것이 특징입니다.

일론 머스크 테슬라 CEO, 제프 베이조스 아마존 창업자, 마크 저커버그 메타 CEO 뿐 아니라 김정은 위원장 얼굴을 한 로봇개도 등장했습니다.

이 로봇개들은 우리 안을 자유롭게 돌아다니는 방식으로 전시돼 실제 개처럼 빙글빙글 돌거나 가만히 멈춰 허공을 응시했습니다.

로봇개들은 '배변 퍼포먼스'도 선보였는데 가슴 부분에 달린 카메라 렌즈가 주변을 촬영한 뒤 이걸 인쇄물로 뽑아내는데, 마치 실제 개가 배설물을 떨어트리듯 엉덩이 쪽에서 인쇄물이 떨어지는 모습입니다.

각 인물의 로봇개는 2점 한정판으로 제작됐는데, 대당 10만 달러라는 고가에도 완판됐습니다.

윈켈만은 "일종의 생성형 아트"라고 작품을 설명하며 "누군가를 직접 겨냥해서 공격하려는 건 아니다"라고 말했습니다.

그러면서 "우리의 세계관이 기술 거물들, 특히 강력한 알고리즘을 쥐고 있는 일론 머스크와 마크 저커버그 같은 사람들에 의해 재편되고 있다"며 "이들은 우리가 무엇을 보고 무엇을 보지 못하는지 결정한다"고 말했습니다.
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
글로벌은 SBS
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
김민정 기자 사진
김민정 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지