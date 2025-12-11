이 대통령, '조세 정의 실현' 당부…"세금은 떼먹을 수 없어"

▲ 이재명 대통령이 11일 세종시 정부세종컨벤션센터에서 열린 '2026년 대도약하는 경제, 신뢰받는 데이터' 기획재정부(국세청·관세청·조달청)-국가데이터처 업무보고에서 발언하고 있다.

이재명 대통령은 오늘(11일) 세금 고액 체납 및 세외수입 체납 등에 대한 관리를 철저히 해서 조세 정의 실현에 힘을 써달라고 주문했습니다.이 대통령은 오늘 세종 정부청사에서 진행된 기획재정부, 국세청 등을 대상으로 진행한 현장 업무 보고에 참석했습니다.이 대통령은 "체납관리단을 대규모로 만들려고 했더니 손이 작아서 그런지 2천 명 밖에 배치를 안 했다고 하더라. 제가 성남시나 경기도에서 경험해 본 바로는 3천∼4천 명으로 늘려도 절대 손해가 아니다"라고 말했습니다.이어 "(대규모 체납관리단으로) 추가로 걷히는 세금을 고려하면 인건비를 충당하고도 남는다"고 덧붙였습니다.이 대통령은 "'사채업자 돈은 떼먹어도 세금은 떼먹을 수 없다'는 말도 있다는데, 진짜 그렇게 생각해야 한다"며 필요하면 체납관리단을 위한 추가 추경도 고려해 보라고 언급했습니다.(사진=대통령실통신사진기자단, 연합뉴스)