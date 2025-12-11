천안 층간소음 살인 피의자 신상 공개…47세 양민준

▲ 천안 층간소음 살인 피의자 양민준

경찰이 층간소음을 이유로 윗집 주민을 무참히 살해한 양민준(47)의 신상정보를 오늘(11일) 공개했습니다.충남경찰청은 오늘 신상정보 공개심의위원회를 열어 양 씨에 대한 신상정보 공개 결정을 내리고 이름과 나이, 얼굴을 공개했습니다.양 씨의 신상 정보는 충남경찰청 홈페이지에 다음 달 9일까지 게시됩니다.심의위원들은 범행의 잔인성과 피해의 중대성, 피해자 유족의 의견 등을 종합적으로 고려해 신상정보를 공개하기로 의견을 모았습니다.특정 중대범죄 피의자 등 신상정보 공개에 관한 법률에 따르면 심의위의 결정에 피의자가 이의를 제기할 경우 공개 결정이 나더라도 5일간 유예기간을 둬야 하지만 양 씨가 별도의 이의를 제기하지 않아 당일 공개됐습니다.양민준은 지난 4일 오후 2시 30분 거주지인 천안 서북구 한 아파트 윗집을 찾아가 70대 이웃 주민 A 씨에게 흉기를 휘둘러 살해한 혐의(살인·특수재물손괴)를 받고 있습니다.당시 흉기에 찔린 A 씨는 아파트 관리사무소로 몸을 피했고, 관리사무소 문을 안에서 잠겼습니다.그러자 양민준은 자신의 승용차를 몰아 이곳으로 돌진해 문을 부순 뒤 A 씨에게 다가가 재차 흉기를 휘두른 것으로 조사됐습니다.양 씨를 구속한 경찰은 오는 12일 검찰로 넘길 방침입니다.(사진=충남경찰청 제공, 연합뉴스)