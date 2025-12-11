손흥민, 북중미 챔피언스컵 첫 경기는 온두라스 팀과

▲ 2026 CONCACAF 챔피언스컵 대진표

한국 축구대표팀 주장 손흥민 선수가 뛰는 미국 메이저리그사커 LAFC가 내년 2월 열리는 북중미 대륙 최강 클럽 대항전에서 온두라스 팀과 첫 경기를 치릅니다.LAFC는 어제(10일) 미국 플로리다주 마이애미에 있는 북중미카리브해축구연맹 본부에서 열린 2026 CONCACAF 챔피언스컵 1라운드 대진 추첨 결과, 온두라스의 레알 에스파냐와 맞붙게 됐습니다.두 팀은 먼저 레알 에스파냐 홈에서 1차전을 치른 뒤, LAFC의 홈구장인 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스의 BMO 스타디움에서 2차전을 치러 합산 점수로 16강 진출팀을 가립니다.두 경기는 모두 2026년 2월에 열리며 세부 일정은 추후 발표됩니다.승리한 팀은 LD 알라후엘렌세와 16강에서 맞붙습니다.CONCACAF 챔피언스컵은 유럽축구연맹 챔피언스리그나 남미축구연맹 코파 리베르타도레스에 해당하는 대회로, 북중미카리브해 지역 최고 권위의 남자 클럽 대항전입니다.2026년 대회는 61회째로 2월부터 5월까지 열립니다.우승팀은 2029 국제축구연맹 클럽 월드컵 출전권을 획득하며, 미국 프로축구에는 이 대회 출전 쿼터 9장이 배정됩니다.올해 MLS컵 우승팀 인터 마이애마이는 물론, MLS 서부 콘퍼런스 우승팀 샌디에이고 FC, 리그스컵 우승팀 시애틀 사운더스와 3위 LA 갤럭시, US 오픈컵 챔피언 내슈빌 SC가 출전합니다.또 MLS 정규시즌 승점 최다 팀이자 서포터스실드 수상팀인 필라델피아 유니언, 2위 SC 신시내티, 5위 밴쿠버 화이트캡스, 6위 LAFC도 출전 자격을 얻었습니다.리그스컵·정규시즌 등에서 중복 자격을 획득한 팀들이 생기면서 LAFC까지 CONCACAF 챔피언스컵에 나설 기회가 돌아갔습니다.이번 대회에는 총 27개 팀이 참가하며, 22개 팀이 먼저 1라운드를 치릅니다.여기서 승리한 11개 팀과 부전승으로 16강에 직행한 5개 팀을 합쳐 16개 팀이 우승 경쟁을 이어갑니다.1라운드부터 4강까지는 홈 앤드 어웨이 방식으로 열리고, 결승전은 현지시간 내년 5월 30일 단판으로 치러집니다.LAFC는 이 대회에서 2020년, 2023년 두 차례 준우승했습니다.(사진=CONCACAF 홈페이지 캡처, 연합뉴스)