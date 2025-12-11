동남아 스캠·글로벌 위험 확산에…외교부, 영사안전국 인력 보강

▲ 프놈펜에 위치한 주캄보디아 대사

정부는 재외국민 보호를 위해 외교부 영사안전국을 중심으로 조직 개편에 나선다고 오늘(11일) 밝혔습니다.정부는 우선 외교부 본부에 국장급 '해외안전기획관'을 신설하고, 기존 재외국민보호과에 더해 '해외위난대응과'를 만들어 재외국민 보호 정책과 사건·사고 예방·대응 기능을 종합적으로 강화하기로 했습니다.또한, 24시간 사건·사고 접수와 상담을 맡는 '영사안전콜센터'를 확대 개편해 보다 전문적이고 안정적인 재외국민 보호 지원 체계를 갖추기로 했습니다.아울러 해외안전상황실에는 경찰 인력을 배치하고, 김해공항에 여권민원센터를 설치하는 등 영사안전국에 총 21명의 인력을 증원하기로 했습니다.정부는 재외공관 현장 대응 역량도 강화하기로 했습니다.특히 최근 한국인의 스캠 범죄 연루 피해가 발생한 캄보디아 등 동남아 지역 재외공관에는 지난 11월 말 사건·사고 대응 인력 22명(영사 16명·경찰 주재관 6명)을 신속히 추가 배치했습니다.정부는 이와 함께 이달 말까지 유럽·미주·아주 지역에도 경찰 주재관과 영사, 출입국 주재관 등 10명을 더 증원할 계획입니다.행정안전부는 이같은 내용을 담은 '외교부와 그 소속기관 직제 일부개정령안'을 12∼16일 입법예고하고, 차관회의와 국무회의 등을 거쳐 이달 말까지 개정을 마칠 계획입니다.윤호중 행안부 장관은 "이번 외교부 조직 개편과 인력 보강이 우리 정부의 재외국민 보호 역량을 한 단계 끌어올리는 중요한 계기가 될 것"이라고 말했습니다.(사진=연합뉴스)