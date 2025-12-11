프로야구 롯데, 로드리게스·비슬리 영입…레이예스는 재계약

▲ 롯데 새 외국인 투수 엘빈 로드리게스, 제레미 비즐리(사진 왼쪽부터)

프로야구 롯데 자이언츠가 2026시즌 외국인 선수 구성을 모두 마쳤습니다.롯데 구단은 오늘(11일) 새 외국인 투수 엘빈 로드리게스, 제레미 비슬리와 각각 총액 100만 달러에 계약하고, 타자 빅터 레이예스와는 총액 140만 달러에 재계약했다고 발표했습니다.오른팔 투수인 로드리게스는 키 193㎝, 체중 97㎏의 체격을 갖췄으며 최고 시속 157㎞의 직구와 커터, 스위퍼, 커브, 체인지업 등 다양한 변화구를 구사합니다.미국 마이너리그 통산 747이닝을 소화하며 삼진 687개를 잡았고, 일본프로야구(NPB)에서도 78이닝 동안 평균자책점 2.77을 기록하며 아시아 야구를 경험했습니다.또 다른 오른팔 투수 비슬리는 키 188㎝, 체중 106㎏으로 최고 시속 158㎞의 강속구와 슬라이더를 주 무기로 삼습니다.2025시즌 일본프로야구 한신 타이거스 소속으로 활약한 비슬리는 선발 투수로 등판해 100이닝 이상을 소화하며 경쟁력을 입증했습니다.롯데는 내년 시즌 강속구 오른팔 투수 두 명을 앞세워 포스트시즌에 도전합니다.박준혁 롯데 단장은 "로드리게스는 디셉션(투구 숨김 동작)이 좋고 스트라이크 존을 폭넓게 활용하는 유형"이라며 "비슬리는 땅볼 유도 비율이 높아 장타 억제 능력이 뛰어나고 경기 운영 능력이 검증된 선수"라고 영입 배경을 설명했습니다.한편 롯데는 2년 연속 외야수 부문 골든글러브를 수상한 외야수 레이예스와 동행을 이어갑니다.레이예스는 지난 2년간 KBO리그에서 타율 0.339, 218타점, OPS(출루율+장타율) 0.883을 기록했으며, 2년 연속 전 경기 출장이라는 내구성까지 증명했습니다.레이예스는 "2026시즌에는 개인 성적뿐만 아니라 팀 성적이라는 선물을 팬 분들께 전하고 싶다"고 소감을 밝혔습니다.(사진=롯데 자이언츠 제공, 연합뉴스)