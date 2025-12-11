올해 '불장' 코스피에 SK하이닉스 등 대형주 '투자경고' 속출

▲ SK하이닉스

올해 코스피가 급등하면서 SK하이닉스를 포함해 대형주들이 줄줄이 투자경고 종목으로 지정되고 있습니다.올해 들어 투자경고 지정 건수는 이미 지난해 연간 건수를 넘어선 상탭니다.한국거래소에 따르면 오늘(11일)부터 SK하이닉스와 SK스퀘어가 투자경고 종목으로 지정됐습니다.거래소는 전날 SK하이닉스와 SK스퀘어 종가가 1년 전(2024년 12월 10일) 종가 대비 200% 이상 상승하고, 최근 15일 종가 중 최고가를 기록한 점 등을 지정 사유로 밝혔습니다.시장경보 제도는 소수 계좌에 매매가 집중되거나 주가가 일정 기간 급등하는 등 불공정거래 가능성이 있는 종목에 대해 거래소가 투자위험을 고지하는 제도로, 투자주의→투자경고→투자위험 3단계로 구분됩니다.투자경고 종목은 신용융자 매수가 불가능하며, 지정 후 추가로 주가가 급등하는 경우 거래가 정지될 수 있습니다.투자위험 종목은 지정 당일 1일간 거래가 정지됩니다.전날 SK하이닉스 종가는 58만 7천 원으로 1년 전(17만 400원) 대비 244% 급등했으며, SK스퀘어도 전날 32만 4천 원에 장을 마치며 1년 전(7만 8천200원) 대비 314% 상승률을 나타냈습니다.이들 종목 주가는 투자경고 종목 지정 소식에 줄줄이 하락 중입니다.이날 오전 10시 56분 기준 SK하이닉스는 전장 대비 0.68% 내린 58만 3천 원에 거래되고 있으며, SK스퀘어도 1.70% 하락하고 있습니다.미국 연방준비제도(Fed·연준)의 금리 인하 결정으로 코스피가 같은 시간 0.64% 상승하고 있지만 이들 종목은 상승장에서 소외되고 있습니다.올해 들어 코스피가 71% 넘게 급등하면서 이처럼 시가총액 상위 대형주들이 줄줄이 투자경고 종목으로 지정되는 모습입니다.통상 투기성 수요에 따라 주가 변동성이 큰 코스닥 중소형 테마주가 줄줄이 투자경고 종목으로 지정되는 경우가 많았는데, 최근 코스피 대형주가 줄줄이 명단에 오른 건 이례적이라는 분석이 나옵니다.전날에는 현대로템과 현대약품이 그간 주가 급등에 투자경고 종목으로 지정됐으며, 한화에어로스페이스와 롯데관광개발은 투자주의 종목으로 지정돼 투자경고 종목 지정 예고를 받았습니다.한국거래소에 따르면 올해 들어 10일까지 코스피 시장에서 투자경고 종목으로 지정된 건수는 총 72건으로 지난해 연간 건수(44건)를 이미 넘어섰습니다.시장경보에서 가장 높은 등급인 투자위험 지정 건수도 올해 7건으로 지난해(1건)의 7배에 달했습니다.