인천에 고립·은둔·고독사 전담국 생긴다…'외로움 돌봄국' 새해부터 신설

▲ 외로움 대응단 발대식

인천시가 고립과 은둔, 고독사 등 외로움과 관련된 정책을 전담하는 '외로움 돌봄국'을 새해부터 신설합니다.시는 외로움 돌봄국 신설을 앞두고 오늘(11일) 민관 협력체인 '외로움 대응단' 발대식을 열었습니다.발대식에는 유정복 인천시장을 비롯해 유관기관 관계자와 시민 등 2백여 명이 참석했습니다.시는 '들여다 보다'(예방·발굴), '연결해 보다'(정서·일상회복 지원), '함께 해보다'(지역사회자원 연계)의 3대 전략을 추진하며 외로움 위기 이전 단계부터 신속 대응할 수 있는 기반을 마련할 계획입니다.외로움 대응단은 종합사회복지관과 청년미래센터, 가족센터, 기초정신건강복지센터 등 유관기관과 협력해 대상자별로 정서·일상 회복을 지원합니다.또 지역사회 복지 사각지대 발굴과 서비스를 연계하는 명예사회 복지공무원, 생명지킴이, 지역사회 보장협의체 등과 고립·은둔 의심가구를 발굴할 예정입니다.지난해 인천에서 고독사와 자살로 인한 사망자는 각각 260명, 935명으로 집계됐습니다.※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족·지인이 있을 경우 자살 예방 상담전화 ☎ 1393, 정신건강 상담전화 ☎ 1577-0199, 희망의 전화 ☎ 129, 생명의 전화 ☎ 1588-9191, 청소년 전화 ☎ 1388, 청소년 모바일 상담 '다 들어줄 개' 어플, 카카오톡 등에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.(사진=인천시 제공, 연합뉴스)