외국산 김치 국내산으로 둔갑…원산지 표시 위반 업체 142곳 적발

▲ 김치

국립농산물품질관리원은 김장철을 맞아 배추김치와 김장 양념류의 원산지 표시를 점검해 위반업체 142곳을 적발했다고 오늘(11일) 밝혔습니다.점검은 지난 10월 27일부터 이달 5일까지 배추김치 및 절임배추 제조·판매업체와 유통업체, 도매상, 통신판매업체, 일반음식점 등 전국 4만 7천831개소를 대상으로 이뤄졌습니다.외국산을 국내산으로 둔갑 판매하거나, 국내 유명지역 특산물로 속여 판매한 행위 등을 중점적으로 점검했습니다.위반업종은 일반음식점이 108개로 가장 많았고 제조업체 8개, 휴게음식점 5개, 집단급식업 4개 순이었습니다.위반품목은 146건으로 배추김치가 119건으로 가장 많았고 고춧가루 5건, 마늘 2건 등 양념류 순서로 많았습니다.적발된 업체 중 원산지를 거짓 표시한 101개 업체는 형사입건했고, 표시하지 않은 41개 업체에는 과태료 2천65만 원을 부과했습니다.김상경 농관원 원장은 "소비자가 우리 농식품을 안심하고 구입할 수 있도록 농식품 원산지 점검과 홍보를 지속해 강화할 계획"이라고 말했습니다.(사진=연합뉴스)