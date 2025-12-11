12월 수도권·지방 신축 아파트 입주 전망 '흐림'

▲ 한 아파트 견본주택 모습

▲ 주택산업연구원 12월 아파트 입주전망지수

이달 신축 아파트 입주 여건이 수도권과 지방에서 모두 좋지 못할 것으로 전망됐습니다.주택산업연구원은 주택 사업자를 대상으로 지난달 18∼28일 설문 조사한 결과 12월 전국 아파트 입주전망지수가 75.5로 11월 대비 4.3포인트(p) 하락했다고 오늘(11일) 밝혔습니다.권역별로 수도권(68.9)은 6.7포인트, 도(74.1) 지역은 4.2포인트, 광역시(80.7)는 3.1포인트 하락했습니다.주산연은 "10·15 주택시장 안정화 대책 시행에 따른 강력한 대출 규제 등의 영향으로 수도권 아파트 입주 전망 지수가 하락했다"면서 "비수도권 역시 시중은행 대출 여건 악화와 미분양 적체가 지속되며 동반 하락했다"고 설명했습니다.수도권의 경우 서울(76.6)과 인천(59.0)이 지난달 대비 각각 8.6포인트, 13.0포인트 떨어졌으나 경기(70.9)는 1.3포인트 올랐습니다.10·15 대책에서 규제지역(조정대상지역·투기과열지구)으로 묶인 서울 25개 구와 경기 12개 지역의 신축 아파트 수요자가 비규제지역으로 밀려나는 '풍선 효과'가 나타나면서 경기가 소폭 상승하는 흐름이 나타난 것으로 주산연은 분석했습니다.5대 광역시(대전·대구·부산·울산·광주)에서는 울산(100.0)이 지난달보다 33.4포인트 급등하며 유일하게 지수가 상승했습니다.울산 지역 기업의 실적 개선에 따른 임금 상승과 성과 상여금 확대, 한미 간 관세 불확실성 해소에 따른 지역 소비 심리 상승 등이 복합적으로 작용하며 시장에 긍정적인 영향을 미친 것으로 풀이됩니다.그러나 같은 기간 광주(53.8) 21.2포인트, 대구(68.1) 12.8포인트, 부산(80.0) 8.8포인트, 대전(91.6) 8.4포인트 지수가 떨어졌다． 도 지역에서는 충북(62.5→71.4)과 경남(92.8→100.0)은 상승했지만, 충남(90.0→66.6)·강원(75.0→62.5)·경북(91.6→80.0)·제주(60.0→58.3)는 하락했습니다.전북(87.5)과 전남(66.6)의 지수는 지난달과 같았습니다.아울러 11월 수분양자의 전국 아파트 입주율은 65.9%로, 10월 대비 1.9%포인트 올랐습니다.수도권(81.4%)과 5대광역시(58.2)는 각각 4.5%포인트, 1.7%포인트 하락했으나 기타지역(65.8%)은 6.9%포인트 상승했습니다.미입주 사유는 잔금대출 미확보와 기존주택 매각 지연(각 30.4%), 세입자 미확보(21.7%), 분양권 매도 지연(8.7%) 등의 순이었습니다.주산연은 "연말에 신규 주택담보대출 접수를 중단하는 은행이 증가할 가능성이 커 새 아파트 입주 여건에 어려움이 가중될 우려가 있다"고 진단했습니다.(사진=주택산업연구원 제공, 연합뉴스)