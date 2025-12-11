[자막뉴스] "전화로 듣도 보도 못한 욕설을"…'원조 친윤'도 혀 내두른 '기괴함'

'원조 친윤' 윤한홍 국민의힘 의원이 오늘(11일) SBS 라디오 '김태현의 정치쇼'에 출연해 지난해 총선 직전 윤석열 대통령에게 의대정원 문제를 사과해야 한다고 했다가 봉변을 당한 일화를 공개했습니다.



진행자가 "12.3 비상계엄 이전에도 윤 전 대통령이 '저렇게 하면 안 될 것 같은데'라는 판단이 든 계기가 있었냐"고 물었을 때 나온 답변입니다.



[윤한홍 국민의힘 의원 : 선거운동 하기 전날 의대 문제도 사과를 해야 된다. 지금은 총선을 못 이기면 대통령이 일을 할 수가 없다. 머리 숙이고 사과하시라고 했더니 10분 동안 제 전화기에 전화기를 들 수 없을 정도로 화를 내시면서 저는 평생 그런 욕을 들어본 적이 없는데..]



그러면서 윤 의원은 "큰일 났다고 생각했다"고도 말했습니다.



[윤한홍 국민의힘 의원 : 도대체 누구 말을 듣길래 생각이 완전 다른 거예요. 저희들은 선거가 위기인데 전혀 위기를 못 느끼고 계신 거예요. 그래서 '야 이거 큰일 났다' 했는데 결국은 그때 보니까 이미 문제가 좀 있었던 거예요. 그 극렬한 유튜버들 있지 않습니까? 그분들 뭐 총선 이긴다고 하는 사람들이 많았잖아요. 그런데 그런 이야기예요.]



윤 의원은 '원조 친윤'이었던 자신이 김건희 여사 라인의 견제로 윤 대통령 눈 밖에 나게 된 과정도 설명했는데, 자신이 명태균을 조심해야 한다고 경고한 게 그대로 명태균에게 전달되는 일도 있었다고 말했습니다.



윤 의원은 "더 이상 윤 어게인 주장을 받아들이면 안 된다"며 "먼저 계엄에 대한 사과를 깊게 하고, 윤 전 대통령과 절연해야 한다"고 거듭 강조했습니다.



