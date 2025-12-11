뉴스

[자막뉴스] "불이 안 꺼져요" 어르신 신고에도 "오작동일걸?"…끝내 사망

신정은 기자
작성 2025.12.11
전북 김제시의 한 주택에서 불이 나 80대 노인이 숨진 사건과 관련해 당시 화재 감지기가 작동했음에도 소방당국이 이를 오인해 구조를 위한 '골든타임'을 놓친 사실이 뒤늦게 드러났습니다.

전북자치도소방본부에 따르면 지난 6일 새벽 0시 41분쯤 김제시의 한 주택에서 화재를 감지하는 응급안전서비스 장치를 통한 응급호출이 119 신고로 접수됐습니다.

당시 상황실 근무자는 이 주택에 살고 있는 80대 A 씨에게 전화를 걸어 상황을 확인했습니다. A 씨는 "불이 안 꺼진다. 지금 무슨 소리가 난다. 캄캄해서 큰일 났다"고 알렸지만, 근무자는 이를 실제 화재가 아닌 화재감지기의 불빛으로 이해해 출동 지시를 내리지 않았습니다.

보건복지부 역시 응급호출을 접수한 뒤 소방당국에 출동 여부를 확인했으나 상황실 근무자는 감지기의 오작동 가능성을 설명하며 별다른 조치를 취하지 않았습니다.

그러나 12분 후 이웃주민이 "불이 났다"고 다시 119에 신고하면서 뒤늦게 소방대원이 출동했습니다.

소방대원이 현장에 도착했을 땐 이미 불이 거세게 번진 상태였고, 불은 1시간 넘게 이어져 새벽 2시 9분쯤에야 꺼졌습니다.

A 씨는 집 안에서 숨진 채 발견됐습니다.

전북자치도소방본부는 "접수과정에서 잘못된 판단과 안일한 처리로 신속한 출동이 지연됐다"며 "유족에게 진심으로 사과드린다"라고 고개를 숙였습니다.

그러면서 "사실관계 파악을 위한 조사에 착수했으며, 조사 결과에 따라 엄중히 조치하겠다"고 밝혔습니다.

(취재 : 신정은, 영상편집 : 이다인, 디자인 : 이수민, 제작 : 디지털뉴스부)
