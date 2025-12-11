'트럼프 골드 카드' 신청 시작…15억 내면 미 영주권

▲ 도널드 트럼프 미국 대통령

이미지 확대하기

▲ 미국 정부 개설 트럼프 골드 카드 신청 사이트

이미지 확대하기

▲ 미국 정부 공개 트럼프 골드 카드 도안

미국 도널드 트럼프 행정부가 1백만 달러, 우리 돈 약 14억 7천만 원을 내면 미국 영주권 혹은 체류 허가를 받을 수 있는 프로그램인 '트럼프 골드 카드'의 신청을 받기 시작했습니다.미국 정부는 현지시간 10일 트럼프 골드 카드 공식 사이트를 개설했습니다.사이트 초기화면에는 미국 국기를 나타내는 로고와 함께 '미국 정부의 공식 웹사이트'라는 설명 문구가 적혔고, '지금 신청' 버튼을 확인할 수 있습니다.버튼을 누르면 '트럼프 골드 카드', '트럼프 플래티넘 카드' 등 개인용 2개 유형과 '트럼프 기업 골드 카드' 등 기업용 1개 유형 중 하나를 선택하라는 메뉴가 나옵니다.'플래티넘 카드'는 아직 대기 명단 신청만 가능하며, 나머지 2개 유형은 즉각 신청 가능한 상태입니다.이 3가지 카드의 신청 수속 수수료는 각 1만 5천 달러, 우리돈 2천200만 원으로 동일하며, 경우에 따라 소액의 추가 수수료를 납부해야 할 수도 있습니다.골드 카드는 신청 후 신원조사를 통과하고 1백만 달러를 내면 최단 시간에 미국 영주권을 받을 수 있는 프로그램입니다.신청이 승인되고 기여금을 낸 신청자들은 대개 몇 주 만에 EB-1 또는 EB-2 비자 소지자로서 법적 지위를 획득할 수 있게 된다고 미 당국은 설명했습니다.다만 "소수의 나라들은 비자 발급 관련 상황에 따라 대기 기간이 1년 이상 될 수도 있다"는 설명이 붙었습니다.기업 골드 카드는 비용이 인당 200만 달러 우리 돈 29억 4천만 원이며, 기업이 미국 영주권을 받을 소속 임직원을 지정할 수 있습니다.연간 1%의 '유지 수수료'가 붙고, 기업 골드 카드의 임직원 명의를 변경할 경우엔 5%의 변경 수수료와 함께 신규 신원조회 수수료가 부과됩니다.아직은 대기명단 신청만 받는 플래티넘 카드는 받으려면 내야 하는 돈이 5백만 달러, 우리 돈 73억 5천만 원입니다.영주권 프로그램은 아니지만, 카드 소지자는 미국 외에서 올린 소득에 대해 미국 정부에 세금을 내지 않더라도 최대 270일간 미국에 체류할 수 있습니다.트럼프 대통령은 지난 2월 기존의 투자이민 'EB-5' 비자 제도를 없애고 골드 카드 제도를 도입하겠다고 밝혔습니다.(사진=트럼프 골드 카드 공식 사이트 캡처, 사이트 초기화면 캡처, AP, 연합뉴스)