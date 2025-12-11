[여담야담] 김종혁 "장동혁 플랜, 12월까지 친한계 몰아내겠다는 것"

[편상욱의 뉴스브리핑]



● '당게' 내홍 격화



김유정 / 전 더불어민주당 의원

"비판 대상인 윤 부부, 재판 받는 중…'당게' 논란, 다시 부각될 이유 없어"

"한동훈, 1년 전 털고 넘어갔으면 좋았을 것…유감 표명하는 게 좋을 듯"



김종혁 / 전 국민의힘 최고위원

"'당게' 공격, 중세 재판식…잘못된 정치 문법 고쳐야"

"신동욱, 한동훈 비판 전에 스스로 도의적·정치적·윤리적 행동 살펴봐야"



▷ 편상욱 / 앵커 : 김종혁 전 최고위원, 일단 장동혁 대표는 본인이 계획한 타임라인에 맞춰가고 있다. 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 그런데 본인이 계획한 타임라인이 어디서 어떻게 하겠다는 걸로 혹시 짐작이 가시는 데가 있습니까?



▶ 김종혁 / 전 국민의힘 최고위원 : 취재를 해 보니까요. 얘기가 뭐냐 하면 12월 말까지 한동훈과 한동훈계를 다 몰아내고 그 다음에 우리가 그 다음에는 내가 중도층에게 소구하는, 중도층이 이해할 수 있는 그런 태도를 보이겠다는 것 같아요. 지금 여러 가지 주변에 있는 분들이 얘기하면. 그런데 그게 논리적으로 말이 됩니까? 지금 당내에 여러 가지 문제점들에 대해서 가장 합리적인 주장을 하고 비판을 하는 사람들을 다 말도 안 되는 이유로 해서 쳐낸 다음에 그 다음에 이제부터 제가 중도층에 설득력 있는 얘기를 할 테니까 지지해 주세요라고 얘기를 한다면 그게 받아들여질 리가 없잖아요. 그런데 지금 왜 저렇게 앞뒤가 꽉꽉 막힌 말씀을 하시는지 답답한데 윤석열 전 대통령 같은 경우는 윤한홍 의원 욕을 들은 사람이 윤한홍 의원 한 사람만이 아니에요. 뭐 이미 아마 시간이 좀 지나면 그게 다 공개가 될 겁니다.



뭐 영화로도 만들어지고 다 하겠죠, 드라마로도 만들어지고. 장관급 모 인사는 기자들과 함께 있다가 대통령이 전화 오니까 대통령 전화왔다고 막 자랑하다가 전화를 받았는데 정말 입에 담을 수 없는 쌍욕을 그냥 하니까 이 사람이 얼굴이 하얘져서 밖으로 나가서 있다가 한 10여 분 만에 돌아온 다음에 내가 태어나서 들을 욕 다 들었다. 이렇게 얘기를 해서 기자들이 아연실색을 했다는 그런 얘기들도 있고, 사실 윤석열 전 대통령이 본인의 통제되지 않는 성정, 이런 걸로 주변 사람들에게 어마어마한 욕설을 퍼붓고 함부로 대한 것들이 한두 번이 아니에요.



그건 이미 많은 사람들이 다 알고 있는 얘기 아닙니까? 윤한홍 의원은 지금 그중에 하나를 얘기하고 있을 뿐이에요. 그런데도 아직 뭐 윤석열 전 대통령에 대해서 윤어게인이니 뭐 그것이 계몽령이었다니 이런 얘기를 하는 분들이 우리 당내에도 계신 거고 우리 장동혁 대표도 지금 계엄은 어쩔 수 없었다고 주장을 하고 계신 거 아닙니까? 그런 것들에 대해서 뒷감당을 어떻게 하시려는 건지 저는 알 수가 없습니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 국민의힘의 또 하나의 갈등의 불씨죠. 이른바 당원 게시판 감사 중간 결과를 두고도 국민의힘 당내 내홍이 격해지고 있습니다. 국민의힘 신동욱 최고위원은 한동훈 전 대표 본인이 결자해지를 해야 한다. 이렇게 주장했습니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 김유정 전 의원 보시기에는 어떻습니까? 장동혁 대표가 지금 코너에 몰리다 보니까 당내 정적을 공격해서 당내 분란을 선택했다는 게 바로 한동훈 전 대표의 주장이거든요.



▶ 김유정 / 전 더불어민주당 국회의원 : 그러니까 웃기는 거죠. 장동혁 대표 하는 행태가. 지금 사과하고 절연하고 잘해라, 이렇게 중진들까지 나서서 얘기를 하고 있는 마당인데 본인은 어떻게 화답하고 있어요? 한동훈 전 대표의 당원 게시판 꺼내 들고 장예찬, 탈당했었던 장예찬 전 최고위원인가요? 무슨.



▷ 편상욱 / 앵커 :청년 최고위원이죠.



▷ 편상욱 / 앵커 : 여의도연구원 부원장이죠.



▶ 김유정 / 전 더불어민주당 국회의원 : 이런 얘기나 하고 있으니까 그게 지금 중진들 당내 쓴소리에 대한 화답인지 모르겠어요. 그런데 작년에만 하더라도 장동혁 대표가 그때는 한동훈, 친한계 아니었습니까? 그때는 뭐가 문제냐, 게시판에 비판의 소리를 내는 게 이렇게 하지 않았던가요?



▷ 편상욱 / 앵커 : 그때 했던 이야기도 저희가 다 들어봤습니다.



▶ 김유정 / 전 더불어민주당 국회의원 : 그렇죠. 저는 그런 생각이 떠오르는데 이제 와서 갑자기 이게 왜 1년 지난 다음에 이게 다시 새롭게 부각되는 이슈여야 하는지 잘 모르겠고요. 그리고 익명의 게시판이라는 것이 누구든지 당원이 자유롭게 들어가서 비판의 목소리를 낼 수 있는 게 그게 익명성이 보장되는 거 아닙니까? 그러니까 이 정도도 보장되지 않는 국민의힘에서 무슨 자유민주주의를 논하면서 공격을 합니까? 그래서 문제가 다분히 있다고 생각하고요. 지금 그 공격의 대상이었던, 비판의 대상이었던 윤석열 전 대통령 부부가 모두 구속 상태에서 재판 중 아닙니까? 그런데 이 이슈가 왜 국민의힘에서 다시 새삼 부각이 돼야 하는지 상식적으로 이해는 안 되고요. 다만 아쉬운 것은 한동훈 전 대표가 1년 전에 그냥 비판이 있었는데 유감스럽게 생각합니다 정도로 털고 넘어갔으면 오히려 좋았겠다는 생각도 하게 됩니다.



법적으로 문제없다. 이렇게 얘기를 자꾸 하고 있는데요. 정치인이잖아요. 법으로 풀 수 없는 문제를 푸는 것이 정치인입니다. 그렇기 때문에 이 부분은 그냥 유감 표명 한마디 하는 것도 저는 향후의 어떤 정치적 미래를 위해서는 괜찮지 않을까 생각해 봅니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 김유정 전 의원 말씀처럼 한동훈 전 대표가 당원 게시판에 올린 거 우리 가족 맞다, 미안하다. 이렇게 유감 표명하면 털리는 문제인가요?



▶ 김종혁 / 전 국민의힘 최고위원 : 아니요, 그렇게 보지 않습니다. 왜냐하면 저도 당에 대해서 우리 당이 너무 이렇게 일방적으로 가면 안 된다. 당성을 내세우는 것은 말이 안 된다. 이런 얘기를 했더니 저를 징계하겠다고 나섰어요. 제 주변에 있는 사람들이 저를 걱정하는 사람들이 그냥 잘못했다고 그래, 이렇게 얘기합니다. 저는 그렇게 할 수 없습니다. 왜냐하면 지구가 둥글다고 얘기했는데 그걸 불러다가 종교 재판을 하면서 지구가 둥글다고 얘기한 너는 잘못이니까 이건 종교를 모독한 거니까 거기에 대해서 사과해라라는 게 중세의 재판 아니었습니까?



지금 명백하게 말이 안 되는 것을 가지고서 상대방을 공격하는데 그것을 국민 정서에 따라서 그냥 좋은 게 좋으니까 넘어가, 그게 정치적인 거야. 그게 지금까지의 정치 문법이었는데요. 저는 그런 정치 문법이 잘못됐다고 생각합니다. 그리고 그런 우리의 잘못된 정치 문화도 고쳐야 한다고 생각합니다. ‘당게’ 문제는 이거는 말이 안 되는 이유가 법적으로 아무런 문제가 없는 그런 내용들이잖아요. 그리고 이거 당원들이 거기에 익명으로 쓴 것들을 이걸 실명으로 전환을 시키려면 무슨 범죄 혐의와 관련돼 있어서 영장을 발부받아서 해야 하는 거예요.



그런데 그런 절차 아무것도 없이 아무런 내용상으로 신문, 방송, 사설 이런 것들을 링크를 해놓은 것들을 그중에서 나머지는 다 익명인데 한동훈 대표와 가족, 한동훈 대표와 가족과 이름이 같은 사람 네 사람만을 끄집어내서 이 사람들의 신원을 다 밝혀놨어요. 이건 명백한 범죄거든요. 그런데 어떻게 당무감사위원회가 이런 짓을 할 수 있는지 알 수가 없어요. 그래서 저는 그때 당시에 당원 게시판에는 한동훈 대표에 대해서 입에 담을 수 없는 욕설들이 매일 수천 건씩 쏟아지고 있었을 때입니다. 그런데 거기에 대항해서 예를 들면 윤석열, 김건희 부부가 잘못하고 있다는 신문 사설이나 칼럼을 연결시켜놓은 것들이 그것이 범죄고 잘못된 것이니까 이런 부분들에 대해서 사과를 하라는 것들은 어불성설이고요.



저는 신동욱 의원이 윤리적, 무슨 뭐 정치 도의적으로 적절했던가라고 얘기를 하시잖아요. 저는 신동욱 의원한테 묻고 싶어요. 12월 3일 밤에 본회의장에서 본인이 보여줬던 그 모습은 정치적, 도의적, 윤리적으로 국민들에게 떳떳한 행위를 한 것인지 제가 옆에서 다 지켜봤던 사람의 한 사람으로서 제 언론사 후배인 신동욱 의원에게 묻고 싶습니다. 남들에게 그렇게 얘기할 게 아니라 본인 스스로의 정치적, 도의적, 윤리적 행동이 어땠는지 한번 살펴보시기 바랍니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 알겠습니다. 그런데 여기 또 홍준표 전 대구시장이 참전을 했습니다. 홍준표 전 대구시장 SNS에 올린 글 좀 잠깐 볼까요? 당원 게시판 사건은 익명성에 숨은 비열함에 있다. 비열한 자태를 숨어서 저지른 것은 정치인으로서는 해서는 안 되는 조폭과 같은 이런 형태고 그런 자는 정치권에서 영원히 퇴출돼야 한다. 이 자 자를 꼭 일부러 놈 자 자의 한자를 끌어다 썼어요. 뭔가 무슨 얘기를 하고 싶었는가 약간 추측하게 만드는데 김유정 전 의원께서는 어떻게 보셨습니까?



▶ 김유정 / 전 더불어민주당 국회의원 : 잊혀질 만하면 한 번씩 등장하시잖아요. 뭐 그런 어떤 정치적 행태의 일환이라고 생각을 합니다만 제가 말씀드린 대로 당원 게시판이 익명성에서 자유롭게 비판이 가능한 게시판이기 때문에 이게 무슨 조폭이니 이렇게까지 비난받아야 할 일인가. 익명성에 숨은 비열함이 아니라 그 당원들로서는 이렇게라도 비판해야만 당이 올바로 갈 수 있다는 그런 어떤 충성심의 발로가 아니었을까. 이렇게 생각을 하거든요. 그런데 그 가운데 한동훈 전 대표의 가족도 포함이 돼 있었던 거죠. 이게 이렇게까지 비난받을 일인가. 다만 제가 아까 말씀드렸던 것은 한동훈 전 대표가 앞으로 정치적으로 뭔가 좀 풀어가는 그런 모습도 조금 보여야 한다는 차원에서 드렸던 말씀인데 이분은 정치 거의 한 7단, 8단은 되시는 홍준표 전 시장이 꼭 이런 식으로 비열하다는 표현까지 써가면서 이렇게 비판할 일인가. 이 행태는 저는 전혀 적절하지 않은 것 같습니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 향후 홍준표 전 대구시장이 정치적으로 가만히 있지는 않겠다. 이런 뜻으로도 읽히는데요.



▶ 김종혁 / 전 국민의힘 최고위원 : 그런데요. 저는 그냥 내가 뒷방 노인으로 잊혀져 가는 거 싫다고 투정하시는 듯한 그런 느낌을 받고 있고 그 다음에 저분이 우리 당에서 나 정치 그만둘래하고 정치 은퇴 선언을 하셨다가 그건 아니고 또 탈당만이야라고 얘기하셔서 탈영병이라는 그런 비난을 받고 계신 분 아니세요? 그런데 본인이 저렇게 말씀을 하시는 그 자에게, 대통령에게 허리를 숙여서 ‘코박홍’이라는 그런 별명까지 받으신 분 아닙니까? 대통령에게 가까워지려고 얼마나 노력을 하셨어요. 그러시다가 갑자기 이제 와서 저렇게 얘기하시면 그걸 누가 그 저 비판이나 주장에 논리가 있다고 생각을 하겠습니까? 그래서 저러시면 저럴수록 본인의 모습이 굉장히 초라해진다는 생각이 듭니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣죠. 김종혁 전 국민의힘 최고위원, 김유정 전 더불어민주당 의원과 함께했습니다. 두 분 수고하셨습니다.



