SNS 차단된 16세 미만 호주 청소년들 끝까지 남아 정부 '조롱'

▲ 호주, 16세 미만 SNS 로그인 금지

호주 정부가 세계에서 처음으로 16세 미만 아동·청소년의 소셜미디어(SNS) 이용을 차단했으나 일부 청소년들은 계정이 살아있는 마지막 순간까지 틱톡 등에 접속해 정부를 조롱했습니다.11일(현지시간) 로이터 통신 등에 따르면 호주 정부는 전날 오전 0시부터 세계에서 처음으로 16세 미만 아동·청소년의 SNS 이용을 전면 차단했습니다.그러나 이번 조치가 시행된 이후에도 틱톡 등 일부 SNS에는 16세 미만이라고 주장하는 이용자들이 정부를 조롱하는 댓글이 달렸습니다.앤서니 앨버니지 호주 총리의 틱톡 계정에는 "난 아직 여기 있다. 내가 투표할 수 있을 때까지 기다려봐"라는 댓글이 보였습니다.앞서 호주 정부는 여러 SNS 플랫폼이 16세 미만 아동·청소년의 SNS 이용을 차단할 절차를 마련하는 데 시간이 걸릴 것이라고 미리 밝힌 바 있습니다.앨버니지 총리는 멜버른 FOX 라디오 방송에서 "물론 순조롭지 않다"며 "(차단 조치를 시행한 지) 하루 만에 100만 개가 넘는 (16세 미만 이용자의) 계정을 일괄적으로 차단할 수는 없지만 (현재) 진행 중"이라고 말했습니다.전날 호주에서는 틱톡에서만 20만 개 계정이 비활성화됐고, 앞으로 며칠 안에 수십만 개 계정이 추가로 차단될 예정입니다.일부 호주 청소년은 틱톡에 "더는 세상과 소통할 수 없다"며 "16세가 되면 다시 보자"는 메시지를 남기기도 했습니다.앨버니지 총리는 전날 기자회견에서 "(청소년의 SNS 이용 규제는) 전 세계에 계속 파장을 일으킬 중대한 개혁"이라면서 방학을 앞둔 아동과 청소년들에게 "새로운 스포츠와 악기를 시작하거나 책장에 오래 방치된 책을 읽어보라"고 권했습니다.최근 호주에서는 인터넷 이용자의 접속 위치를 숨길 수 있는 가상사설망(VPN) 검색량이 10년 만에 가장 많았습니다.한 무료 VPN 제공업체는 로이터에 16세 미만의 SNS 이용 차단 조치가 시행되기 전날 호주에서 접속량이 65% 급증했다고 밝혔습니다.호주는 부모 동의 여부와 상관없이 미성년자의 SNS 이용을 전면 금지하는 법을 세계에서 처음 만들었고, 전날부터 시행했습니다.이 법은 16세 미만 호주 청소년이 엑스(X·옛 트위터)나 틱톡 등 소셜미디어에 계정을 만들면 해당 플랫폼에 최대 4천950만 호주달러(약 473억 원)의 벌금을 부과하는 내용입니다.호주가 이 같은 규제를 도입하자 덴마크, 프랑스, 스페인, 그리스, 인도네시아 등도 청소년의 SNS 이용을 제한하는 방안을 검토 중입니다.