미 오라클 주가 12% 급락…AI 투자 우려 재부상

▲ 오라클

미국 오라클 주가가 현지시간으로 어제(10일) 시간외거래에서 10% 넘게 급락했습니다.분기 매출과 영업이익이 시장 예상치를 소폭 밑돈 데다 자본지출 전망을 상향 조정하면서 막대한 자본지출이 충분한 수익을 낼 수 있을지에 대한 우려를 키우면서입니다.이날 뉴욕 시장에서 오라클 주가는 정규장에서 0.67% 올랐지만 실적 발표가 나온 뒤 시간외거래에서 11.6% 급락한 197.26달러로 마쳤습니다.지난 9월 실적 발표 직후 기록한 사상 최고치에서 40% 하락한 수준입니다.이날 오라클은 2026회계연도 2분기(9~11월) 매출이 작년 동기 대비 14% 증가한 161억 달러, 조정 영업이익은 10.5% 증가한 67억 달러를 각각 기록했다고 발표했습니다 시장이 특히 주목한 클라우드 인프라 매출은 68% 증가한 40억 8천만 달러였습니다.이외 클라우드 판매는 34% 증가한 79억 8천만 달러를 기록했다.두 부문 모두 시장 예상치를 조금 밑돌았습니다.수주 잔액은 1분기 말 4천550억 달러에서 2분기 말 5천230억 달러로 680억 달러 증가했습니다.지난 9월 오라클이 작년 동기 대비 359% 증가한 4천550억 달러의 수주 잔액을 발표하자 다음 날 오라클 주가가 36% 폭등한 바 있습니다.데이터센터 지출을 나타내는 2분기 자본지출은 약 120억 달러로 1분기(85억 달러)보다 증가했습니다.시장 예상치보다 37억 달러 많은 수준입니다.더그 케링 최고재무책임자(CFO)는 컨퍼런스 콜에서 2026회계연도 전체 자본지출 전망치를 약 500억 달러로 제시했는데, 이는 기존 전망치보다 150억 달러 많은 수치입니다.케링 CFO는 "자본지출 대다수는 데이터센터에 들어가는 장비에 쓰인다. 토지, 건물, 전력은 모두 임대를 통해 해결된다"며 "오라클은 데이터센터와 전력 설비가 완공돼 인도되기 전까지는 임대료를 지불하지 않는다"고 설명했습니다.클레이 마고이르크 공동 최고경영자(CEO)는 실적 발표 성명에서 "오라클은 고성능이면서 비용 효율적인 클라우드 데이터센터를 구축하고 운영하는 데 매우 뛰어나다"며 "우리 데이터센터는 자동화 수준이 매우 높기 때문에 더 많은 데이터 센터를 구축하고 운영할 수 있다"고 설명했습니다.오라클은 2026회계연도 전체 매출 전망치는 지난 10월 제시했던 670억 달러에서 수정하지 않았습니다.케링 CFO는 "투자등급 신용등급을 유지하기 위해 노력하고 있으며, 그 약속을 지킬 것"이라고 말했습니다.RBC 캐피털 마켓의 애널리스트 리시 잘루리아는 "결국 핵심은 오라클이 이 자금을 어떻게 조달할 것인가다. 수주 잔고를 쌓는 것과 수주 잔고가 실제 매출로 이어질 수 있음을 보여주는 것은 완전히 다른 문제"라고 말했습니다.이마케터의 애널리스트 제이컵 본은 "매출이 시장 예상치를 밑돈 것은 이미 조심스러운 투자자들 사이에서 오라클의 오픈AI 계약과 공격적인 자본지출에 대한 우려를 더 키울 가능성이 있다"고 분석했습니(사진=게티이미지코리아)