"통일교 게이트" 특검 압박…국힘, '전재수 사의'에 역공 고삐

▲ 국민의힘 곽규택(왼쪽부터), 조배숙 의원, 김기윤 법률자문위 부위원장이 11일 종로구 서울경찰청에서 통일교 금품수수 의혹과 관련해 민중기 특별검사와 전재수 해양수산부 장관 및 민주당 전현직 의원들을 각각 직무유기, 정치자금법 위반·뇌물수수 혐의로 고발하기 위해 민원실로 향하고 있다.

국민의힘은 오늘(11일) 통일교 금품 수수 의혹으로 전재수 해양수산부 장관이 사의를 표명하자 이번 사태를 '통일교 게이트'로 명명하고 특검 도입까지 압박하는 등 공세 수위를 한껏 끌어올렸습니다.통일교로부터 1억 원을 수수한 혐의로 자당 권성동 의원이 구속기소돼 수세에 몰린 상황에서 통일교의 더불어민주당 지원 및 편파 수사 의혹이 제기되자 이를 고리로 민중기 특검과 여권 인사들을 정조준하며 역공에 나선 것입니다.국민의힘은 오늘 통일교 금품 수수 의혹과 관련해 민중기 특검과 수사팀을 직무유기 혐의로, 전 장관과 민주당 전·현직 의원들을 정치자금법 위반 및 뇌물수수 혐의로 경찰에 고발했습니다.곽규택 당 법률자문위원장은 고발장 제출 후 "대통령과 경찰이 수사 의지가 있다면 이번 주 압수수색을, 다음 주엔 소환조사가 신속히 이뤄져야 한다"며 "신속한 수사가 이뤄지지 않으면 별도 특검법 발의도 검토하겠다"고 말했습니다.당 지도부도 전 장관 사퇴로 끝날 문제가 아니라며 특검 도입을 촉구했습니다.송언석 원내대표는 국회에서 열린 최고위원회의에서 "이번 사안은 전 장관 개인의 일탈로 끝낼 문제가 아니다"라며 "최근 드러난 여러 정황은 이재명 정권과 통일교와의 강한 부정적인 유착 관계를 나타내고 있다"고 주장했습니다.그는 "대통령 본인과 성남 라인 핵심 인사들의 직접적인 통일교 접촉 의혹까지 더해지며 이 사건은 이제 '통일교 게이트', '이재명 게이트'로 확산하는 상황"이라며 "이재명 정권의 불법 정치자금·통일교 유착 의혹에 대한 철저한 수사를 강력히 촉구한다"고 말했습니다.김민수 최고위원은 "이재명과 통일교 무슨 관계인가. 전재수는 통일교에 3천만 원과 카르티에 시계를 받았느냐"며 "이런 증언과 의혹에 민주당이 침묵과 변명으로 일관하면 국민은 '더불어덮어당', '더불어독재당'이라 생각할 것"이라고 꼬집었습니다.김재원 최고위원은 "전 장관은 해수부 장관을 그만두겠다고 했는데 더 중요한 의원직을 사퇴해야 한다"며 "특검을 해서 권력자 혹은 그 근처에 기생하는 민주당 정치인들을 발본색원해야 한다"고 주장했습니다.우재준 청년최고위원은 "국민의힘에는 뚜렷한 증거도 없이 구속영장을 남발하던 특검팀이 정작 민주당 인사의 금품 수수 진술엔 넉 달이 지나도록 수사 한번 제대로 하지 않았다. 손으로 하늘을 가리려는 태도"라며 "민주당이 그렇게 당당하다면 특검을 받아보면 될 일이다. 즉각 국민의힘이 추천하는 특검을 진행하자"고 말했습니다.김도읍 정책위의장도 "해외 출장 중 (의혹을) 극구 부인하던 전 장관이 귀국과 동시에 사의를 표명한 이유가 무엇인지 궁금하다. 혹시 용산의 현지로부터 전화를 받았다고 보면 되느냐"고 비꼬았습니다.그는 "이 대통령은 통일교의 민주당 의혹에 대한 특검보고를 받았는지, 수사에 개입했는지를 국민 앞에 명확히 밝혀야 한다"고 촉구했습니다.최보윤 수석대변인은 논평에서 "전 장관은 사의를 밝혔고 정동영 통일부 장관도 '근거 없는 낭설'이라 부인했다. 이재명 정부 장관 두 명의 이름이 동시에 거론되는 상황 자체가 결코 가볍지 않다"며 "의혹의 범위는 이미 개인을 넘어 정부 신뢰와 직결되는 단계로 넘어가고 있다"고 비판했습니다.또 "전재수 사의는 끝이 아니라 시작"이라며 "지금의 의혹이 근거 없는 낭설인지 실체가 있는 의혹인지 모든 것은 철저한 수사로 낱낱이 가려져야 한다"고 했습니다.주진우 의원도 페이스북에 "전재수 결백을 증명할 유일한 방법은 특검뿐"이라며 "면죄부 경찰 수사는 안 된다. 특검을 즉각 도입해 민주당이 주장해 온 것처럼 야당이 특검을 추천해야 한다"고 적었습니다.(사진=연합뉴스)