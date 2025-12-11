'내각 첫 낙마' 번진 통일교 의혹…이 대통령, 조기 진화 가능할까

▲ 이재명 대통령이 11일 용산 대통령실에서 열린 주한대사 신임장 제정식을 마친 뒤 퇴장하고 있다.

정치권의 통일교 유착 의혹 논란이 결국 이재명 정부 첫 장관직 사퇴로 이어졌습니다.통일교 관계자로부터 금품을 받았다는 의혹이 제기된 전재수 해양수산부 장관이 오늘(11일) 전격 사의를 표명하고 이재명 대통령이 이를 수용하기로 하면서입니다.앞서 일부 장관 후보자들이 청문 과정에서 낙마한 적은 있지만, 현직 장관이 자리에서 물러난 것은 정부 출범 후 처음입니다.원칙을 앞세운 정면돌파를 선언한 이 대통령이 사태를 조기에 진화할 수 있을지에 관심이 쏠립니다.일각에서는 전날 이 대통령이 '여야 불문 엄정 수사'를 지시한 상황에서 어느 정도는 예고된 수순이었다는 목소리도 나옵니다.전 장관이 현직을 유지하며 수사를 받는다면 불공정 시비를 불식시키기 위한 이 대통령 지시의 취지가 일부 퇴색할 수 있기 때문입니다.다만 이처럼 '예상 가능한 출혈'이었다고는 해도 실제로 정부가 입는 타격은 절대 가볍지 않다는 분석이 제기됩니다.당장 이재명 정부가 역점적으로 추진했던 해수부 부산 이전이나 북극항로 개척 등의 경우 현장 지휘자가 자리를 비우면서 일정 부분 차질이 불가피해 보입니다.나아가 혹여 다른 국무위원들에 대해서도 의혹 제기와 수사가 이어질 경우엔 전체 내각의 국정운영이 불안해질 가능성 역시 배제하기 어렵습니다.더불어민주당을 포함한 여권의 시각으로 봤을 때는 내년 지방선거를 앞두고 PK(부산·경남) 전략에 대한 궤도 수정 압박이 거세질 수 있습니다.그러나 이런 우려 섞인 시선과는 별개로, 대통령실 내부에서는 이 같은 '정공법'이 사태를 수습할 가장 빠르고 확실한 길이라는 의견이 우세합니다.대통령실 관계자는 통화에서 "전 장관도 해당 의혹이 사실무근이라는 입장을 내지 않았나. 잘못된 의혹에 대해 당당히 수사받고 바로잡으면 될 일"이라고 말했습니다.그러면서 "종교재단과 부적절한 접촉이 있었다면 이를 덮고 지나가지는 않겠다는 것이 이 대통령의 강력한 의지"라며 "이런 원칙에서 물러나지 않아야만 불법 행위와 잘못된 관행을 완전히 뿌리 뽑을 수 있는 것"이라고 강조했습니다.아울러 물밑에서는 윤영호 전 통일교 세계본부장이 애초 예상과 달리 전날 열린 결심공판에서 여권 인사들의 실명을 거론하지 않았다는 점에서 여권을 겨냥한 의혹 제기가 이제는 정리되는 국면이 아니냐는 기대감도 감지됩니다.지방선거에 미치는 악영향도 제한적일 것이라는 낙관론도 조심스레 흘러나옵니다.여권의 한 관계자는 "만일 전 장관을 겨냥한 이번 의혹이 사실무근으로 드러날 경우 오히려 전 장관의 부산시장 (선거) 행보는 이전보다 더 탄력 받을 수 있다"고 내다봤습니다.(사진=연합뉴스)