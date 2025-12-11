달리는 차 위로 비행기 '뚝'…고속도로 날벼락

미국 플로리다주 코코아 지역의 95번 고속도로입니다.



달리는 승용차 위로 소형 비행기가 힘을 잃고 다가오더니 그대로 충돌합니다.



비행기와 차량은 2~3차례 계속 부딪힌 뒤 겨우 멈춰 섰습니다.



[피터 코피/목격자 : 그런 장면을 눈앞에서 본 적이 없어요. 저희 차가 사고 현장 바로 뒤에 있었습니다. 정말 무서웠죠. 파편들이 저희 쪽으로 날아왔습니다. 급히 방향을 틀어 갓길로 빠져나갔습니다.]



붐비던 시간대에 벌어진 이번 사고는 뒤따르던 차량 블랙박스에 그대로 담겼습니다.



목격자들은 더 많은 차량이 사고에 휘말릴 뻔했다며 가슴을 쓸어내렸습니다.



[피터 코피/목격자 : 쾅하고 갑자기 나타났어요. 운전자는 분명히 겁에 질렸을 거예요. 모두 무사히 빠져나온 게 정말 다행입니다.]



미 연방 교통안전위원회는 소형 비행기가 동력을 잃었다고 밝혔습니다.



비행기에 탑승했던 조종사와 탑승객은 다치지 않았고, 승용차 운전자는 병원으로 옮겨졌지만 큰 부상은 피한 것으로 전해졌습니다.



교통안전위원회는 비행경로 데이터와 비행기 정비 기록, 조종사 면허와 자격 등을 추가 조사할 방침입니다.



(영상취재 : 오정식, 화면출처 : CNN(James Coffey)·유튜브(StoryfulNews))