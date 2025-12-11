민주당, 전재수 사의에 "공직 내려놓고 규명하는 자세가 국민 눈높이"

▲ 전재수 해양수산부 장관이 11일 '유엔해양총회' 유치 활동을 마치고 귀국해 입장을 밝힌 뒤 인사하고 있다. 전재수 장관은 이날 사의를 표명했다.

더불어민주당은 오늘(11일) 통일교 금품 수수 의혹이 제기된 전재수 해양수산부 장관의 사의 표명과 관련해 "공직의 자리를 내려놓고 내가 규명하겠다고 하는 자세 자체가 국민께서 원하시는 눈높이"라고 말했습니다.박수현 수석대변인은 이날 오전 MBC 라디오에 출연해 이같이 언급하고 "전 장관이 '전혀 사실이 아니다'라고 한 것이 명명백백히 잘 밝혀져서, 장관직을 사퇴한 엄중한 선택이 국민께 각인되기를 바란다"며 밝혔습니다.박 수석대변인은 "본인이 완강히 완전히 부인하고 있는 것이고 그 출처도 완전히 불분명한 상태"라며 "정확히 뭐가 특정된 것이 없고 (수수 의혹) 금액만 나와서 설(設)로 돌아다니는 것"이라고 했습니다.그는 이날 방송 직전에 전 장관과 통화했다고 전한 뒤 "(전 장관) 본인은 혐의가 사실이 아니라고 한다. 하지만 이 혐의를 밝히려면 시간이 필요할 텐데, 그 과정에서 해수부 직원들이 가장 신경이 쓰였다고 한다"고 전하기도 했습니다.이어 금품 수수 정치인에 포함된 것으로 보도된 민주당 소속의 정동영 통일부 장관을 거명하곤 "정 장관 같은 경우도 뭐가 없다"며 "지금 소문과 설의 상태에서 본인이 어떤 책임을 져야 하는지에 대해서 논평하기에는 이르다"고 언급했습니다.그러면서 "당이 윤리 감찰을 지시한다거나 이런 것조차도 할 수 없는 상황으로, 지켜보고 있는 중"이라고 전했습니다.(사진=연합뉴스)