'원조 친명' 김영진 "정진상, 통일교 만날 위치·역할 아니었다"

▲ 민주당 김영진 의원
친명(친이재명)계 핵심인 더불어민주당 김영진 의원이 오늘(11일) 통일교 측이 이재명 대통령의 오랜 측근인 정진상 전 당대표 정무조정실장 측에 접근하려 했다는 의혹과 관련해 "정 전 실장이 통일교까지 나가서 만나고 그럴 위치와 역할을 하지 않았다"고 선을 그었습니다.
김 의원은 이날 SBS 라디오 인터뷰에서 "정 전 실장 본인이 명확한 입장을 냈다. 사실이 아니라고 분명히 밝혔다"며 이같이 말했습니다.
정 전 실장은 전날 입장문에서 통일교 측과 어떠한 접촉도 없었다며 관련 의혹을 정면 반박한 바 있습니다.
자신과 함께 원조 친명계 모임인 '7인회' 멤버로 꼽히는 임종성 전 의원의 통일교 금품 수수 의혹에 대해선 "(임 전 의원이) 당에서 대외 관계를 담당했던 역할을 하면서 (통일교 측과) 연관이 좀 있었지 않냐는 생각이 든다"며 "사실관계에 대해서 잘 소명하고 조사를 받으면 될 것"이라고 밝혔습니다.
이어 "(임 전 의원이) 해외 관련 일들을 많이 해왔던 의원"이라며 "그것을 상의하고 조직적인 차원에서 진행한 사안은 없다"고 덧붙였습니다.
임 전 의원은 이 대통령이 당 대표이던 시절 재외동포 담당 당내 기구인 세계한인민주회의 수석부의장을 지냈습니다.
통일교 금품 수수 의혹으로 이날 사의를 표명한 전재수 해양수산부 장관에 대해선 "부산 지역 경제를 살리고자 하는 본인의 뜻과 의지를 실천으로 보여줬던 장관이었는데 좀 안타깝다"며 "수사 결과에 따라 민주당이 (그간) 취한 방식대로 진행할 것"이라고 말했습니다.
(사진=연합뉴스)