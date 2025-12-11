'원조 친명' 김영진 "정진상, 통일교 만날 위치·역할 아니었다"

▲ 민주당 김영진 의원

친명(친이재명)계 핵심인 더불어민주당 김영진 의원이 오늘(11일) 통일교 측이 이재명 대통령의 오랜 측근인 정진상 전 당대표 정무조정실장 측에 접근하려 했다는 의혹과 관련해 "정 전 실장이 통일교까지 나가서 만나고 그럴 위치와 역할을 하지 않았다"고 선을 그었습니다.김 의원은 이날 SBS 라디오 인터뷰에서 "정 전 실장 본인이 명확한 입장을 냈다. 사실이 아니라고 분명히 밝혔다"며 이같이 말했습니다.정 전 실장은 전날 입장문에서 통일교 측과 어떠한 접촉도 없었다며 관련 의혹을 정면 반박한 바 있습니다.자신과 함께 원조 친명계 모임인 '7인회' 멤버로 꼽히는 임종성 전 의원의 통일교 금품 수수 의혹에 대해선 "(임 전 의원이) 당에서 대외 관계를 담당했던 역할을 하면서 (통일교 측과) 연관이 좀 있었지 않냐는 생각이 든다"며 "사실관계에 대해서 잘 소명하고 조사를 받으면 될 것"이라고 밝혔습니다.이어 "(임 전 의원이) 해외 관련 일들을 많이 해왔던 의원"이라며 "그것을 상의하고 조직적인 차원에서 진행한 사안은 없다"고 덧붙였습니다.임 전 의원은 이 대통령이 당 대표이던 시절 재외동포 담당 당내 기구인 세계한인민주회의 수석부의장을 지냈습니다.통일교 금품 수수 의혹으로 이날 사의를 표명한 전재수 해양수산부 장관에 대해선 "부산 지역 경제를 살리고자 하는 본인의 뜻과 의지를 실천으로 보여줬던 장관이었는데 좀 안타깝다"며 "수사 결과에 따라 민주당이 (그간) 취한 방식대로 진행할 것"이라고 말했습니다.(사진=연합뉴스)