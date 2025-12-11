[자막뉴스] '초등생 살인' 명재완 변호사 돌연 사임…SNS서 밝힌 이유

뉴스

신정은 기자
작성 2025.12.11 13:53 조회수
대전의 한 초등학교에서 1학년 학생을 살해한 혐의로 1심에서 무기징역을 선고받은 교사 명재완 씨의 변호인이 항소심 첫 재판을 앞두고 돌연 사임했습니다.

어제(10일) 대전고등법원에선 명 씨의 '초등생 살해' 사건 항소심 첫 공판이 열렸습니다.

그러나 1심부터 명 씨의 변호인을 맡았던 사선 변호인이 지난 7일 사임하면서 항소심 첫 공판은 명 씨의 인적사항만 확인하고 마쳤습니다.

재판을 앞두고 선정된 국선 변호인이 아직 사건 기록을 확인하지 못했기 때문입니다.

명 씨의 전 변호인은 자신의 SNS에 글을 올려 "사건을 맡을지 며칠 고민하다가 법률가로서 훈련받은 대로 사형수도 변호인의 조력을 받을 권리가 있다는 원칙에 따라 사건을 수임했는데, 저의 인식이 시민 인식에 많이 못 미쳤던 것 같다"고 밝혔습니다.

그러면서 "참혹한 사건으로 유명을 달리한 하늘이와 고통 속에서 지내실 부모님, 피고인의 영혼을 위해 기도하겠다"고 적었습니다.

재판부는 오는 17일 재판을 속행하기로 했습니다.

명 씨는 지난 2월 10일 오후 5시쯤 자신이 근무하던 초등학교에서 돌봄교실을 마치고 귀가하는 8살 김하늘 양을 시청각실로 유인한 뒤 미리 준비한 흉기로 찔러 살해한 혐의로 재판에 넘겨졌습니다.

1심 재판부는 명 씨 측의 심신미약 주장을 받아들이지 않고 무기징역을 선고했습니다.

