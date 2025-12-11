HD 현대스포츠, '대한민국 스포츠산업 대상' 대상 수상

▲ 문화체육관광부

문화체육관광부(장관 최휘영)가 오늘(11일) 서울 송파구 올림픽파크텔에서 제21회 '대한민국 스포츠산업 대상' 시상식을 개최합니다.스포츠산업 진흥과 종사자들의 사기 진작을 위해 2005년부터 매년 스포츠산업 발전에 이바지한 단체와 기업 등을 발굴해 시상하는 이 행사에서는 올해 단체·기업 7곳과 개인 1명 등에 대한 표창을 수여합니다.올해 표창 규모는 대통령 표창 1점, 국무총리 표창 1점과 문체부 장관 표창 6점입니다.대통령 표창인 대상은 국내 프로축구 산업의 외연을 확장해 스포츠 산업의 새로운 수익 모델을 창출한 HD 현대스포츠가 받게 됐습니다.HD 현대스포츠는 GS25와 협업해 구단 특화 매장을 개설하고, 더현대 팝업스토어 운영 등 스포츠와 일상 소비를 연결하는 마케팅 전략으로 연 매출 100억 원을 돌파했습니다.최우수상은 인공지능(AI) 기술을 활용해 수원 케이티위즈파크에 AI 스타디움을 구축한 KT스포츠가 수상합니다.이 밖에 스포츠아일랜드(기업), 이랜드 스포츠, 제주 SK FC(이상 프로스포츠단), 경남 통영시, 충북 제천시(이상 지방자치단체)가 우수상을 받고, 김민철 조선대 스포츠산업학과 교수는 공로상 수상자로 선정됐습니다.김대현 문체부 제2차관은 "스포츠 산업은 국민의 건강한 삶과 여가를 책임지는 동시에 일자리와 부가가치를 창출하는 미래 핵심 성장 산업"이라며 "문체부는 스포츠산업이 한 단계 더 도약하도록 세계 시장 진출 지원과 금융·투자 확대, 성장 단계별 기업 역량 강화 등 다각적인 지원을 아끼지 않겠다"고 말했습니다.(사진=문체부 제공, 연합뉴스)