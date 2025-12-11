임종성, '통일교 금품 수수' 의혹에 "사실무근…윤영호 모른다"

▲ 임종성 전 의원

더불어민주당 임종성 전 의원은 오늘(11일) 통일교 금품 수수 의혹과 관련, "사실이 아니다"라고 부인했습니다.임 전 의원은 오늘 언론과의 통화에서 이같이 밝히고 "조만간 변호사를 선임해서 대처할 것"이라고 언급했습니다.그는 윤영호 전 통일교 세계본부장이 특검에서 자신에게 금품을 줬다고 진술한 것으로 알려진 것에 대해 "(그를) 일대일로 만나본 적이 없다"며 "큰 행사장에서 (윤 전 본부장과) 악수를 했을 수는 있지만 (그 사람을) 모른다"고 밝혔습니다.또 당시 행사에 대해 "통일교 자체에서 하는 행사는 아니었으며 여야 의원이 참석했다"고 전한 뒤 윤 전 본부장에 대해 "고발하고 싶다"고 말했습니다.자신이 민주당 당내 기구인 세계한인민주회의 수석부의장 때 부의장에 통일교 측 인사가 선임됐다는 언론 보도와 관련해선 의원 외교차 해외 방문 시 러시아어 통역으로 해당 인사를 처음 알게 됐다며 "통일교 교인인 것은 나중에 알게 됐다"고 해명했습니다.(사진=연합뉴스)