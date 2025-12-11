미, 베네수엘라 연안서 유조선 나포…"제재대상 원유 수송 이력"

▲ 트럼프 미 대통령

미국이 긴장감이 고조되고 있는 베네수엘라 연안에서 대형 유조선을 억류했습니다.미군이 베네수엘라 인근 카리브해에서 군사력 시위를 이어가고 마약 운반용으로 의심되는 선박을 격침하는 등 양국 간 긴장이 고조된 가운데 일어난 이례적 조처입니다.트럼프 대통령은 현지시간 10일 백악관에서 열린 경제 라운드테이블 행사에 참석해 "방금 베네수엘라 연안에서 유조선 한 척을 억류했다"고 발표했습니다.유조선은 "매우 크고, 사실 억류한 유조선 중 사상 최대 규모"라고 덧붙였습니다.그는 "다른 일들도 진행 중이며, 나중에 보게 될 것"이라고 말했지만, 구체적으로 어떤 일들이 진행되고 있는지는 밝히지 않았습니다.트럼프 대통령은 해당 유조선의 소유주가 누구인지에 대해선 밝히지 않은 채 억류할 '매우 타당한 이유'가 있다고만 말했습니다.유조선 실린 원유가 어떻게 될지 묻는 질문엔 "우리가 가질 것 같다"고 답했습니다.팸 본디 미 법무장관은 자신의 SNS에 "오늘 연방수사국(FBI), 국토안보수사국(HSI), 해안경비대는 전쟁부(국방부)의 지원을 받아 베네수엘라와 이란으로부터 제재 대상 원유를 수송했던 원유 유조선에 대해 압수 영장을 집행했다"고 밝혔습니다.본디 장관은 또 "수년간, 이 유조선은 외국 테러 조직을 지원하는 불법 석유 운송 네트워크에 연루된 것으로 미국의 제재를 받아왔다"고 덧붙였습니다.본디 장관은 나포 작전 장면을 담은 동영상도 함께 올렸는데, 영상에는 헬기를 타고 유조선 갑판에 내린 중무장 요원들이 총을 겨눈 채 선박을 장악하는 장면이 담겨 있습니다.미 CBS 방송은 소식통을 인용해 카리브해에 주둔한 세계 최대 핵추진 항공모함 제럴드 R. 포드호에서 시작된 이번 작전에 헬기 2대와 특수작전 부대, 해안경비대 10명, 해병대 10명 등이 투입됐다고 전했습니다.남아메리카 북부의 가이아나 국적인 해당 유조선은 바이든 행정부 때인 2022년 이란과 헤즈볼라와의 연관성 때문에 미국 정부의 제재 대상이 됐습니다.AP 통신에 따르면 베네수엘라는 세계 최대 원유 매장량을 보유한 국가로 하루에 약 100만 배럴을 생산합니다.다만, 베네수엘라 국영 석유회사는 미국의 제재로 글로벌 석유 시장에 참여할 수 없어 생산량의 대부분을 대폭 할인된 가격에 중국 정유사들에 판매합니다.미국의 유조선 억류는 트럼프 행정부가 베네수엘라 마약 카르텔과 전쟁을 선포한 뒤 주변 카리브해에 포드 항모 전단 등을 배치하며 양국 간 무력 충돌 위기가 고조되고 있는 가운데 나온 것이어서 긴장 수위는 한층 더 높아질 전망입니다.트럼프 행정부의 이러한 군사력 시위는 마약 카르텔뿐 아니라 니콜라스 마두로 베네수엘라 정권 축출을 노린 것이라는 분석이 많습니다.이반 힐 베네수엘라 외교부 장관은 자신의 SNS에 게시한 성명에서 마두로 정부는 "미국 대통령이 카리브해에서 유조선 습격을 자백하며 공개적으로 발표한 약탈 행위를 비난한다"고 밝혔습니다.이어 "우리 국가에 대한 공격이 베네수엘라 에너지 자원을 의도적으로 빼앗으려는 계획에 따른 것임을 분명히 보여준다"면서, 국제기구에 중대한 국제 범죄를 고발하겠다고 덧붙였습니다.