"40만 년 전 인류 불 피운 흔적 찾았다"…통설보다 35만 년 앞서

▲ 영국 동부 서퍽의 구석기 시대 유적지 바넘에서 발굴 중인 연구팀

인류의 본격적인 불 사용이 약 40만 년 전에 시작됐다는 연구 결과가 나왔습니다.기존에 '점화'가 확인된 가장 오래된 사례인 약 5만 년 전보다 35만 년이나 앞선 시점입니다.AP 통신 등 외신에 따르면 영국박물관 고고학자 롭 데이비스 박사가 이끄는 연구진은 현지시간 10일 국제학술지 네이처에 이런 내용의 연구를 발표했습니다.연구진은 영국 동부 서퍽의 구석기시대 유적지 바넘에서 약 40만 년 전 초기 인류가 직접 불을 만들어 사용했을 가능성이 큰 흔적을 확인했습니다.인류가 자연적인 불을 100만여 년 전부터 사용했다는 사실은 알려졌지만, '인위적 점화'가 명확히 확인된 가장 이른 사례는 5만 년 전 북프랑스 유적지에서 나왔습니다.연구진은 바넘에서 불에 그을린 지층, 열에 의해 깨진 손도끼, 부싯돌에 부딪히면 불꽃을 일으키는 황철석 조각 등을 찾아냈습니다.이후 4년간의 분석을 통해 700도 이상에서 반복적으로 불이 피워진 흔적을 확인했습니다.연구진은 이를 자연 발화가 아니라 사람에 의해 여러 차례 사용된 모닥불 또는 화덕의 증거로 해석했습니다.황철석은 당시 바넘 지역에 자연적으로 존재하지 않았던 광물로, 당시 이곳 사람들이 황철석을 불쏘시개로 쓸 수 있다는 것을 알고 의도적으로 외부에서 가져왔다는 것을 시사한다고 연구진은 밝혔습니다.이렇게 의도적으로 피운 불의 흔적은 보통은 잘 남지 않지만, 바넘에서는 불에 탄 퇴적물이 고대 연못 퇴적층에 파묻혀 보존돼 연구로 이어질 수 있었습니다.불은 초기 인류에 빛과 온기를 제공해 혹독한 환경에서 살아남는 데 기여했을 뿐만 아니라, 음식을 조리해 뇌 발달에 필요한 에너지 확보를 가능하게 했습니다.또 저녁에 불 주변에 모이도록 해 새로운 형태의 사회생활도 가능하게 했는데, 이는 언어 발달과 조직적 사회 출현의 기반이 된 것으로 평가됩니다.(사진=네이처 논문 캡처, 연합뉴스)