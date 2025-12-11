영국, 피겨 아이스댄스 동성 커플 출전 허용

▲ 핀란드 아이스댄스 엠마 알토(왼쪽)-밀리에 콜링 조

동계 스포츠의 '꽃' 피겨스케이팅에서 성별 구별의 벽이 허물어지는 분위기입니다.영국 아이스 스케이팅 협회는 오늘 다음 시즌부터 영국에서 열리는 피겨 대회에서 동성으로 꾸려진 팀들의 아이스댄스 출전을 허용한다고 발표했습니다.로이터 통신은 "영국은 캐나다, 핀란드에 이어 동성 커플의 피겨 단체 종목 출전을 허가한 세 번째 나라가 됐다"고 전했습니다.캐나다는 2022년 성별과 관계 없이 2명의 선수가 페어 또는 아이스댄스 팀을 구성할 수 있도록 규정을 바꿨고, 올 시즌엔 핀란드가 캐나다의 뒤를 이었습니다.여자 선수 두 명으로 꾸려진 핀란드의 엠마 알토-밀리에 콜링 조는 지난 10월에 열린 핀란드 피겨 아이스 댄스 국가대표 선발전에 출전해 3위에 오르기도 했습니다.다만, 현재 동성으로 꾸려진 팀은 국가를 대표해 국제대회에 출전할 수 없습니다.국제빙상경기연맹(ISU) 규정 때문입니다.ISU는 국제대회 피겨 아이스댄스와 페어 종목에 출전하려면 남자 선수 1명과 여자 선수 1명이 한 조를 꾸려야 한다고 규정합니다.최근 현장에선 ISU가 관련 규정을 손봐야 한다는 목소리가 커지고 있습니다.ISU 아이스댄스 기술 위원인 케이틀린 위버는 공개적으로 ISU의 관련 규정 수정을 촉구하고 있습니다.2022 베이징 동계 올림픽 피겨 단체전 금메달리스트 매디슨 허벨(미국), 베이징 올림픽 피겨 아이스댄스 금메달리스트 가브리엘라 파파다키스(프랑스), 올림픽에서만 3개 금메달과 2개 은메달을 딴 전 아이스댄스 선수 스콧 모이어(캐나다) 등 많은 전현직 선수는 동성 커플의 단체전 출전을 허용해야 한다고 목소리를 높이고 있습니다.(사진=엠마 알토 소셜 미디어 캡처, 연합뉴스)