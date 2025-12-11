뉴스

나라살림 적자 10월까지 86조 원대 '역대 세 번째'

유영규 기자
작성 2025.12.11 10:10 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
나라살림 적자 10월까지 86조 원대 '역대 세 번째'
▲ 기획재정부 중앙동 청사

올해 10월까지 나라살림 적자 폭이 약 86조 원으로, 역대 세 번째로 많은 규모를 기록했습니다.

오늘(11일) 기획재정부가 발표한 '월간 재정동향 12월호'에 따르면 10월 말 기준 총수입은 작년 동기 대비 42조 1천억 원 증가한 540조 8천억 원으로 집계됐습니다.

10월까지 총지출은 584조 8천억 원으로 작년보다 55조 6천억 원 불어났습니다.

이로써 총수입에서 총지출을 뺀 통합재정수지는 44조 원 적자를 기록했습니다.

통합재정수지에서 국민연금 등 4대 보장성 기금을 차감한 관리재정수지는 86조 1천억 원 적자로 집계됐습니다.

이는 같은 기간 기준 2020년(90조 6천억 원), 2022년(86조 3천억 원)에 이어 많은 규모입니다.

작년 같은 기간과 비교하면 적자 폭이 10조 5천억 원 커졌습니다.

중앙정부 기준 국가채무는 10월 말 1천275조 3천억 원으로 전월보다 16조 3천억 원 늘었습니다.

한편, 11월 국고채 발행 규모는 15조 6천억 원입니다.

1∼11월 국고채 발행량은 220조 8천억 원으로 연간 총발행 한도의 95.5%를 채웠습니다.

(사진=기획재정부 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
경제 365
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
유영규 기자 사진
유영규 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지