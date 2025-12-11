[자막뉴스] 전재수는 사의·정동영은 '정면돌파' "윤영호 한 번 만났는데"

정동영 통일부 장관이 '통일교 금품수수 의혹' 당사자로 지목됐다는 언론 보도를 공식 부인했습니다.



정 장관은 오늘(11일) 입장문을 내고 "윤영호 전 통일교 세계본부장은 야인 시절 단 한 번 만난 적이 있다"며 "당시 국회의원이나 공직에 있지 않았다"고 말했습니다.



정 장관은 "2021년 9월 30일 가평 천정궁 통일교 본부에서 윤씨와 처음 만나 차담을 가졌다"며 "고교 동창 등 친구 7~8명과 함께 승합차로 강원도 여행을 다녀오던 중 동행자의 제안으로 가평 본부를 잠시 방문했다"고 했습니다.



이어 "통일교 관계자의 안내로 천정궁 커피숍에서 윤 전 본부장과 3명이 앉아 10분 가량 차를 마시면서 통상적인 통일 얘기를 나눴다"고 설명했습니다.



그러면서 "당시 윤영호 씨를 처음 만났으며 그 뒤 연락을 주고받거나 만난 사실이 없고 한학자 총재와도 일면식이 없다"고 밝혔습니다.



정 장관은 "30년 정치 인생에서 단 한 차례도 금품 관련한 사건에 이름이 오르내린 적이 없다"며 "근거 없는 낭설로 명예를 훼손한 일부 언론에 대해 민형사상 책임을 물을 것"이라고 했습니다.



정 장관과 함께 통일교 금품 수수 의혹이 제기된 전재수 해양수산부 장관은 오늘 사의를 표명했습니다.



[전재수 해양수산부 장관 : 저와 관련된 황당하지만 전혀 근거없는 논란이긴 하지만 해수부, 이재명 정부가 흔들려선 아니되기 때문에 제가 당당하게]



앞서 일부 언론은 윤 전 본부장이 김건희 특검팀 조사에서 '전재수 장관과 정동영 장관 등도 지원했다'고 진술했다고 보도했습니다.



김건희 특검팀은 통일교 현안을 청탁할 목적으로 김 여사에게 금품을 전달한 혐의를 받는 윤 전 본부장에게 징역 4년을 구형했습니다.



