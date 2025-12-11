장동혁 "통일교 민주당 지원 의혹부터 특검해야"

▲ 국민의힘 장동혁 대표가 11일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다.

국민의힘 장동혁 대표는 이른바 통일교의 더불어민주당 일부 인사들에 대한 지원 의혹과 관련해 "민주당은 피하지 말고 특검을 수용하길 바란다"고 촉구했습니다.장 대표는 이날 국회에서 열린 최고위원회의에서 "야당에 대해서는 이미 특검에서 충분한 수사가 이뤄졌으니 남은 것은 여당에 대한 수사"라고 지적했습니다.어제 윤영호 전 통일교 세계본부장이 금품을 건넨 민주당 인사의 실명 공개를 예고했다가 함구한 것과 관련해 "대통령 협박이 먹혀든 것"이라고 주장했습니다.이어 "대통령이 특검 수사 내용을 미리 보고받고 국무회의에서 공개 겁박에 나선 것이란 의심을 지울 수 없다"며 "죄를 죄로 덮는 것은 파멸의 지름길"이라고 강조했습니다.그러면서 "민중기 특검의 선택적 수사와 대통령 사전 보고 여부, 국무회의 발언 경위에 이르기까지 특검을 통해 진상을 밝혀야 할 심각한 국정 농단"이라며 "민주당은 종합 특검을 운운하고 있는데 이 사건부터 특검해야 할 것"이라고 덧붙였습니다.송언석 원내대표도 "최근 드러난 여러 정황은 정권과 통일교의 강한 유착 관계를 나타내고 있다"며 "그런데도 민중기 특검은 민주당 인사는 한 차례 조사도 하지 않고 사건을 경찰로 넘겼다"고 비판했습니다.이어 "공소시효가 마무리돼 가는 시점에 경찰로 이관했는데 이는 특검이 야당만을 겨냥한 편파적 수사를 했다는 것을 여실히 증명하는 것"이라며 "민중기 특검을 직무 유기와 편파 수사 혐의로 고발하겠다"고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)